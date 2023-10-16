Вибухала одна за одною: десантники показали знищення колони техніки ЗС РФ (відео)

Українські бійці виявили російську колону за допомогою безпілотника. Військова техніка Російської Федерації зазнавала уражень від артилерії, протитанкових ракетних комплексів, ударних дронів та скидів боєприпасів із БПЛА.

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Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищували військову техніку Збройних сил Російської Федерації. Відео опублікували в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

Зазначили, що окупанти намагалися прорвати оборону позицій десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для цього ворог застосував значну кількість танків, БМП та МТЛБ з піхотою.

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"Утім, вчасне виявлення ворожих колон та грамотне нанесення вогневого ураження, здійсненого десантниками за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів, ударних дронів та скидів боєприпасів з БПЛА, вчергове зірвали спроби окупантів просунутися на даному напрямку", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому ролику бійці показали, як зафіксували російську колону та завдали вдалих ударах по військовій техніці ЗС РФ. Після яких російська техніка одна за одною вибухала, а в небо здіймався вогонь та густий сірий дим. Крім цього, бійці показали, як скинули боєприпас на російського військового, який йшов по полю бою.

Нагадаємо, 15 жовтня з'явилося відео, на якому українські військові показали ефектне знищення російської реактивної системи залпового вогню "Ураган". Зокрема, бійці помітили ворожу техніку за допомогою безпілотника та завдали влучного удару.

14 жовтня стало відомо, що центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищив 57 зразків техніки та озброєння військ Збройних сил Російської Федерації за три тижні. Для знищення ворога спецпризначенці активно використовували дрони-камікадзе.