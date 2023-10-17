"Лише 10% правди": військове керівництво РФ намагається приховувати невдачі на фронті, — ISW

За словами експертів, російським ЗМІ та воєнкорам заборонено публікувати негативну інформацію про бойові дії в Україні.

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У РФ громадськість продовжує висловлювати невдоволення через недостатню доступність інформації про невдачі збройних сил на фронті. Про це повідомляє звіт ISW.

Нещодавно низка російських блогерів висловили невдоволення щодо невказаного союзника генерал-лейтенанта Андрія Сичова, якого, за повідомленнями, було відсторонено від командних обов'язків через військові невдачі в районі Бахмута. За інформацією, російські збройні сили, імовірно у вересні 2023 року в районі Бахмута, зазнали значних втрат у 1500 осіб.

Також надходять повідомлення про заборону на публікацію негативних новин про бойові події в Україні в російських ЗМІ та серед військових кореспондентів. Згідно з даними експертів з Інституту стратегічних досліджень, у російських ЗМІ публікують лише 10-20 відсотків усієї правдивої інформації, тоді як іншу частину приховують від громадськості з різних причин.

Нагадаємо, що українські війська у вересні відсунули підрозділи ЗС РФ на кількох ділянках на Запорізькому відрізку фронту і під Бахмутом. Зокрема, на карті бойових дій видно прорив біля Работиного і Вербового та звільнені населені пункти на південь від Великої Новосілки. Тим часом як на сході вдалося звільнити Кліщіївку та Андріївку за 3-8 км від Бахмута. Російські командири, які воювали на цих ділянках, скаржаться на накази генералів ЗС РФ. Генерали нібито змушували їх іти в контратаку без належної підготовки.

А наступальні операції російських військ у районі Авдіївки та Жереб'янки збіглися в часі з локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та східній частині Запорізької — все це робиться для того, щоб перешкодити Силам оборони перекинути резерви на критично важливий фронт — захід Запорізької області.