По словам экспертов, российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине.

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В РФ общественность продолжает выражать недовольство из-за недостаточной доступности информации о неудачах вооруженных сил на фронте. Об этом сообщает отчет ISW.

Недавно ряд российских блогеров выразили недовольство в отношении неуказанного союзника генерал-лейтенанта Андрея Сычева, который, по сообщениям, был отстранен от командных обязанностей из-за военных неудач в районе Бахмута. По информации, российские вооруженные силы, предположительно в сентябре 2023 года в районе Бахмута, понесли значительные потери в 1500 человек.

Также поступают сообщения о запрете на публикацию отрицательных новостей о боевых событиях в Украине в российских СМИ и среди военных корреспондентов. Согласно данным экспертов из Института стратегических исследований, в российских СМИ публикуется всего лишь 10-20 процентов всей правдивой информации, в то время как остальная часть скрывается от общественности по разным причинам.

Напомним, что украинские войска в сентябре отодвинули подразделения ВС РФ на нескольких участках на Запорожском отрезке фронта и под Бахмутом. В частности, на карте боевых действий видно прорыв у Работино и Вербового и освобожденные населенные пункты к югу от Великой Новоселки. Между тем на востоке удалось освободить Клещиевку и Андреевку в 3-8 км от Бахмута. Российские командиры, которые воевали на этих участках, жалуются на приказы генералов ВС РФ. Генералы якобы заставляли их идти в контратаку без надлежащей подготовки.

А наступательные операции российских войск в районе Авдеевки и Жеребянки совпали по времени с локализованными наступательными усилиями в Луганской области и восточной части Запорожской — все это делается для того, чтобы помешать Силам обороны перебросить резервы на критически важный фронт — запад Запорожской области.