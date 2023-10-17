В РФ знищують техніку, яка будує укріплення на кордоні з Україною, — ЦНС

Російські підприємці, яким належить ця техніка, жаліються на втрати, адже партизани на регулярній основі нищать експропрійоване майно.

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В Російській Федерації невідомі знищують техніку так званих будівельних батальйонів, які зводять "укріплення" на кордоні з Україною, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією місцевого підпілля, комерційні структури Курської області РФ, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від керівництва області грошових компенсацій за знищені партизанами екскаватори.

Також повідомляється, що фермери в Рильському районі Курської області, які входять до складу Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії (АККОР), виходять на акції протесту проти знищення їхніх земель сільськогосподарського призначення.

Так, в селі Стара Миколаївка, яке розташоване неподалік кордону із Сумською областю, збройні сили Російської Федерації активно будують опорні пункти на чорноземах фермермерських господарств. Водночас земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали ЦНС фото укріплень окупантів на власній землі. На світлині добре видно лінії траншей та бетонних пірамід, так званих "зубів дракона".

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що росіяни обмежують доступ до інтернету в Луганській області. За даними підпілля, цих обмежень ще не було впроваджено через технічні та фінансові труднощі, що виникли.

Також, 26 вересня Фокус писав. що окупанти планують "легалізувати" розкрадання українських надр у Донецькій області. За інформацією українського підпілля, окупаційна адміністрація регіону ухвалила так званий список корисних копалин, на які готує видавати фейкові ліцензії. Йдеться про глину, вапняк, пісок й інші копалини.