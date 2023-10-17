В РФ уничтожают технику, которая строит укрепления на границе с Украиной, — ЦНС

Российские предприниматели, которым принадлежит эта техника, жалуются на потери, ведь партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.

Related video

В Российской Федерации неизвестные уничтожают технику так называемых строительных батальонов, которые возводят "укрепления" на границе с Украиной, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По информации местного подполья, коммерческие структуры Курской области РФ, у которых принудительно забирают строительную технику, требуют от руководства области денежных компенсаций за уничтоженные партизанами экскаваторы.

Также сообщается, что фермеры в Рыльском районе Курской области, которые входят в состав Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), выходят на акции протеста против уничтожения их земель сельскохозяйственного назначения.

Так, в селе Старая Николаевка, которое расположено недалеко от границы с Сумской областью, вооруженные силы Российской Федерации активно строят опорные пункты на черноземах фермерских хозяйств. При этом земля становится непригодна к дальнейшему использованию. Фермеры передали ЦНС фото укреплений оккупантов на собственной земле. На фотографии хорошо видны линии траншей и бетонных пирамид, так называемых "зубов дракона".

Напомним, 10 октября сообщалось, что россияне ограничивают доступ к интернету в Луганской области. По данным подполья, эти ограничения еще не были внедрены из-за возникших технических и финансовых трудностей.

Также, 26 сентября Фокус писал. что оккупанты планируют "легализовать" хи щения украинских недр в Донецкой области. По информации украинского подполья, оккупационная администрация региона приняла так называемый список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать фейковые лицензии. Речь идет о глине, известняке, песке и других ископаемых.