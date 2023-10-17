ЗС РФ скинули чотири авіабомби КАБ на села в Луганській області, — ОВА

За даними керівництва Луганської ОВА, загарбники також обстрілювали населені пункти з артилерії та мінометів.

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По населеним пунктам Невське та Новолюбівці Луганської області ворог вдарив з авіації, ніхто не постраждав. Про це 17 жовтня повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook.

"Ворог поцілив з авіації по Серебрянському лісу та території сіл Невське та Новолюбівка. У населених пунктах вибухнули чотири авіаційні бомби КАБ-500. На щастя, постраждалі відсутні", — написав очільник Луганської ОВА.

Артем Лисогор зазначив, що після двотижневих атак на Макіївку росіяни трохи змінили курс та почали штурмувати Стельмахівку та Надію, але усі їхні п’ять спроб були відбиті Силами оборони України.

За його інформацією, ворог гатить по території Луганської області з артилерії та мінометів, під обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.

Лисогор також зазначив, що пожежники з окупованої Луганщини вже більше місяця працюють на шахті "Суходільська-Східна", де виникла пожежа під землею ще 10 вересня.

"Не можуть впоратися з вогнищем вже понад місяць. Або просто непотрібно його загасити", — зауважив він.

Ситуація на фронті

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06.00 17 жовтня 2023 року, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях Сил оборони та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Крім того, у ЗСУ розповіли про нічний обстріл ЗС РФ. За даними командування, ЗС РФ запустили по Україні 6 дронів, одну ракету Х-59, а також дві зенітні керовані ракети С-300.