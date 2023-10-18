Мінус два "Гради" одним ударом: бійці ЗСУ ефективно вразили РСЗВ росіян (відео)

Для виявлення ворожої техніки бійці 43-ї окремої артилерійської бригади використали безпілотник SHARK. Дрон відстежив машину противника до місця розташування ще однієї РСЗВ та складу з боєприпасами.

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Українські бійці 43-ї окремої артилерійської бригади ім. Тараса Трясила успішно виявили та вразили дві ворожі системи БМ-21 "Град", а також склад із боєприпасами. Відповідне відео було опубліковано 18 жовтня у Facebook української бригади.

Техніку противника, яка вела вогонь по українських позиціях, виявили за допомогою комплексу SHARK. Безпілотник відстежив машину і провів до прибуття в тиловий пункт забезпечення. При цьому перший "Град" привів якраз до дислокації іншої системи, де, як з'ясувалося, знаходився ще й склад із боєприпасами.

Після виявлення позиції росіян безпілотник передав координати для нанесення точного удару системи HIMARS.

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"Очікуємо повної зупинки обох "реактивок", щоб переконатися, що вони не втечуть, а ми добре націлимося. Паралельно передаємо координати на HIMARS. Далі — пуск! Час польоту 120 секунд... 20... 10... Готово!" — описали свою роботу українські артилеристи.

Унаслідок одного удару було уражено дві реактивні системи противника, а також боєприпаси, які здетонували та посилили вибуховий ефект.

Нагадаємо, українські військові продовжують застосовувати комбінацію безпілотників SHARK і системи М142 HIMARS. 10 жовтня в Запорізькій області український дрон SHARK вистежив окупантів із безпілотником Supercam S350, а за деякий час бійці змогли максимально точно завдати удару ракетою GMLRS.