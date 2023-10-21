Втрати ЗС РФ понад 1000 осіб за добу: у ЗСУ розповіли про успіхи на Запоріжжі

За словами генерала Олександра Тарнавського, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

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Збройні сили України за добу знищили та пошкодили 200 одиниць військової техніки росіян. Також було ліквідовано або поранено 1051 російського військовослужбовця, 2 окупанти потрапили в полон. Про це ввечері 20 жовтня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у себе в Telegram.

"Загалом ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, крім того здійснив 859 артобстрілів", — написав Тарнавський.

Він також зазначив, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

"Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ВВВ окупантів пошкоджено, зокрема 20 танків", — заявив Тарнавський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що втрати артилерії ЗС РФ у Запорізькій області в п'ять разів перевищили українські. За словами журналістів, на цьому напрямку було знищено 92 одиниці російської артилерійської техніки проти 19 українських з початку контрнаступу ЗСУ.