Битва за Авдіївку: в ISW розповіли, про що свідчать величезні втрати ЗС РФ під час наступів

За словами аналітиків, ефективність контрбатарейного вогню ЗС РФ під Авдіївкою знижується через поганий зв'язок і нездатність накопичити боєприпаси перед наступом.

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Російські війська досі можуть думати, що у них є шанс захопити Авдіївку в Донецькій області. Або командування ЗС РФ погано розставляє пріоритети, незалежно від важливості операції. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни.

У новому звіті від 20 жовтня йдеться про те, що ЗС РФ почали новий наступ на Авдіївку, проте просування у них незначне. Так, окупанти домоглися невеликих успіхів на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Також вони могли захопити опорний пункт біля сміттєзвалища на північний схід від міста, просунутися до залізничної станції на північ і до ресторану "Царське полювання" на південь від Авдіївки.

Однак, як повідомляють російські джерела, ЗС РФ без успіху атакували біля Північного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, біля Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) і біля Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Також, за словами аналітиків, з російського боку є повідомлення, що окупанти просунулися на лінію Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) на відстань до одного кілометра, а в районі самих Бердичів бойові дії тривають.

З іншого боку, як повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони відбили атаки окупантів у районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Сєверного.

Також експерти повідомили, що один із російських пропагандистів поскаржився, що ефективність контрбатарейного вогню ЗС РФ під Авдіївкою знижується через поганий зв'язок і нездатність накопичити боєприпаси перед наступом.

Бої на Донбасі Фото: ISW

Нагадаємо, що український експерт пояснив, чому для ЗС РФ так важливо взяти Авдіївку. Військовий оглядач Петро Черник сказав, що Авдіївка для російських військ є свого роду воротами для виходу до кордонів Донецької області. Для Кремля важливо окупувати всю територію регіону, щоб потім заявити про закінчення так званої "СВО".