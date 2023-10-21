Експрокурору Ільницькому, який відгуляв розкішне весілля у Львові, принесли повістку, — ЗМІ

Повістку експрокурору за місцем його мешкання у Львові принесли 20 жовтня працівники районного ТЦК.

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Експрокурору Ростиставу Ільницькому, який нещодавно відгуляв розкішне весілля у Львові, принесли повістку. Про це пише видання "Еспресо".

Зазначається, що 20 жовтня повістку експрокурору за адресою його мешкання вручили представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.

Поки що у Львівському обласному ТЦК та СП не надавали коментарів з цього приводу.

Скандальне весілля експрокурора і експрацівниці ДБР у Львові

7-8 жовтня у Львівській області ексспівробітниця ДБР Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля. За оцінками кондитерів, один тільки торт обійшовся молодятам у приблизно 100 тисяч гривень. На весіллі виступили Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та гурт "Дзвони".

У ДБР відреагували на інформацію про те, що їхня працівниця під час війни відгуляла розкішне весілля. У пресслужбі відомства стзаявили, що Роксолана Москва не працює в них уже 2 роки, а гучне святкування під час війни — це "питання громадянської совісті" молодят.

Журналісти встановили, що експрацівниця ДБР Роксолана Москва, яка прославилася своїм розкішним весіллям із колишнім прокурором, придбала новий автомобіль Audi Q8, обіймаючи державну посаду.