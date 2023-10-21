"Залишитись будь-де": Подоляк розповів навіщо Путіну окуповані території України (відео)

На думку радника голови ОП, Путін більше не приховує, що не має наміру дотримуватись міжнародного права і хоче домінувати в нових правилах, де є насильство.

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Путін хоче зберегти контроль над будь-якою часткою окупованих територій України, щоб зменшити інтенсивність конфлікту і розпочати певні переговори на вигідних для Кремля умовах. Про це розповів Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

Путін хоче залишитись на окупованих територіях України

"Для Путіна сьогодні головне — частково залишитись на окупованих територіях — будь-де залишитись. І перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна буде проводити певні переговори, так само як було після 2014 року, тільки з іншими умовами", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що у цих планах кремлівського диктатора є два погано прихованих бажання.

По-перше, позиція Путіна стосовно всього світу змінилася після анексії Криму та початку АТО на Донбасі.

"Якщо після 2014 року Путін намагався видавати себе за політичну персону, яка приймає глобальні правила гри та дотримується міжнародного права, то після початку повномасштабного вторгнення Путін хоче, щоб йому дали змогу не зважати на міжнародне право в повному обсязі цього слова", — пояснив Подоляк.

По-друге, Путін хоче, щоб йому дали змогу домінувати в нових правилах, де є насилля і можливість використовувати його як інструмент впливу на той чи інший регіон.

Нагадаємо, експерт розповів, що Путін не має наміру зупиняти війну проти України попри нібито миролюбну риторику її президента Володимира Путіна в Пекіні. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Раніше Фокус писав, що популярність президента РФ в Ізраїлі різко знизилася. За словами доктора Самуеля Барнаї, останніми тижнями Кремль різко критикував Ізраїль у зв'язку з подіями в Газі. Тепер багато ізраїльтян більше не підтримують Путіна.