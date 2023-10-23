"З моргами біда": ЗС РФ утилізують тіла своїх військових на ТОТ, — правозахисник (відео)

У лікарнях на тимчасово окупованих територіях не вистачає місць. Окупанти посилили примусовий збір крові, яка необхідна для перевезення поранених російських військових до РФ.

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Лікарні та морги Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими та загиблими. Про це повідомив правозахисник, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський в ефірі "24 Каналу".

"З моргами у них просто біда", — сказав Павло Лисянський.

З його слів, Збройні сили Російської Федерації мають велику кількість поранених. Ворогу важко везти поранених у Воронеж чи Ростовську область, де є медицина середнього рівня та де можна надати якусь допомогу, тому окупанти використовують цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях. Зі слів Лисянського, хворих українців виганяють з лікарень, а на їхнє місце заселяють поранених військових РФ.

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Лисянський наголосив, що окупантам однаково не вистачає місць у лікарнях, тому вони намагаються перевозити поранених до РФ. Для цього вони посилили примусовий збір крові, яка необхідна для довгих транспортувань. У такий спосіб ворог збирає кров у всіх структурах — школах, університетах, підприємствах, окупаційних адміністраціях.

Крім цього, Павло Лисянський зазначив, що проблеми росіян з моргами не є такими, як з лікарнями. Він припустив, що ворог щось робить з тілами, утилізує їх. Окупантам так вигідніше, оскільки статус "зниклий безвісти" — це не статус "загиблого", а тому не передбачає компенсації за смерть. Також російські військові отримують різні види поранень. Правозахисник додав, що, ймовірно, за важкого поранення окупанти "не паряться" і не везуть до лікарні, а утилізують на місці.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 22 жовтня заявили, що російські військові продовжують спроби захопити Авдіївку Донецької області попри те, що зазнають невдач та відчутних втрат.

19 жовтня з'явилося відео, на якому аеророзвідники "Алькор" та бійці 116-ї окремої бригади територіальної оборони знищили особовий склад Збройних сил Російської Федерації на Мар'їнському напрямку. Українські військові виявили російських окупантів за допомогою дрона, після чого завдали влучного удару.