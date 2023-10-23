"С моргами беда": ВС РФ утилизируют тела своих военных на ВОТ, — правозащитник (видео)

В больницах на временно оккупированных территориях не хватает мест. Оккупанты усилили принудительный сбор крови, которая необходима для перевозки раненых российских военных в РФ.

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Больницы и морги Российской Федерации и на временно оккупированных территориях переполнены ранеными и погибшими. Об этом сообщил правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский в эфире "24 Канала".

"С моргами у них просто беда", — сказал Павел Лисянский.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации имеют большое количество раненых. Врагу трудно везти раненых в Воронеж или Ростовскую область, где есть медицина среднего уровня и где можно оказать какую-то помощь, поэтому оккупанты используют гражданские больницы на временно оккупированных территориях. По словам Лисянского, больных украинцев выгоняют из больниц, а на их место заселяют раненых военных РФ.

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Лисянский отметил, что оккупантам все равно не хватает мест в больницах, поэтому они пытаются перевозить раненых в РФ. Для этого они усилили принудительный сбор крови, которая необходима для долгих транспортировок. Таким образом враг собирает кровь во всех структурах — школах, университетах, предприятиях, оккупационных администрациях.

Кроме этого, Павел Лисянский отметил, что проблемы россиян с моргами не являются такими, как с больницами. Он предположил, что враг что-то делает с телами, утилизирует их. Оккупантам так выгоднее, поскольку статус "пропавший без вести" — это не статус "погибшего", а потому не предусматривает компенсации за смерть. Также российские военные получают различные виды ранений. Правозащитник добавил, что, вероятно, при тяжелом ранении оккупанты "не парятся" и не везут в больницу, а утилизируют на месте.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 22 октября заявили, что российские военные продолжают попытки захватить Авдеевку Донецкой области несмотря на то, что терпят неудачи и ощутимые потери.

19 октября появилось видео, на котором аэроразведчики "Алькор" и бойцы 116-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили личный состав Вооруженных сил Российской Федерации на Марьинском направлении. Украинские военные обнаружили российских оккупантов с помощью дрона, после чего нанесли точный удар.