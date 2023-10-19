Уничтожили с неба: бойцы показали ликвидацию оккупантов на Марьинском направлении (видео)

Украинские аэроразведчики обнаружили врага с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего по ним были нанесены точные удары.

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Подразделение аэроразведки "Алькор" и 116-й отдельная бригада территориальной обороны показали, как уничтожали живую силу Вооруженных сил Российской Федерации. Видео опубликовали в пресс-службе подразделения "Алькор" в Telegram.

В ролике украинские военные обнаружили российских военных с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего по врагу был нанесен точный удар, в результате чего произошел взрыв, во время которого боевик ВС РФ был ликвидирован. Также бойцы показали, как сбрасывали боеприпасы по лесополосе, в которой находились оккупанты. После удачных атак в небо поднялся густой серый дым, а враг был ликвидирован.

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В Telegram-канале "Хлопок" отметили, что уничтожение врага произошло на Марьинском направлении.

"Подразделение аэроразведки "Алькор" и 116-й ОБрТрО продолжает уничтожать живую силу противника на Марьинском направлении", — говорилось в сообщении.

Напомним, 19 октября в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как бойцы РУП "Шершень" второго штурмового батальона ликвидировали живую силу армии Вооруженных сил Российской Федерации под Бахмутом Донецкой области. Военные определяли сектор огня и дистанцию до вражеской цели с помощью дымовой гранаты.

17 октября стало известно, что бойцы 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины вместе с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго уничтожили 28 единиц российской бронетехники на Лимано-Купянском направлении в течение 2-5 октября. Украинские военные поразили шесть российских танков и другую технику.