Незважаючи на запаси ресурсів РФ: 9 із 10 українців проти територіальних поступок Кремлю (опитування)

Згідно результатів опитування, збільшилася частка українців, які вірять, що РФ може ще багато років вести війну проти України. Проте, переважна більшість громадян України виступають проти територіальних поступок заради миру з противником.

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Упродовж 29 вересня — 9 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Аналітики оцінювали ставлення українців до пропагандистських наративів ворога, зокрема, щодо ресурсів Російської Федерації у війні проти України. Про це йдеться у пресрелізі, який підготував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Один з важливих пропагандистських наративів ворога – воювати з Росією безперспективно, оскільки РФ володіє "практично необмеженими ресурсами", як гроші, люди, зброя тощо. На думку аналітиків, російська пропаганда намагається посіяти сумніви в перемозі не тільки у громадян України, а й серед наших західних партнерів.

У лютому 2023 року і у вересні — жовтні 2023 року фахівці запитали у респондентів, з якою точкою зору вони згодні більшою мірою:

РФ дійсно має значний запас ресурсів, може тривалий час виснажувати Україну і в результаті Україна не зможе завершити війну на прийнятних умовах?

РФ насправді вичерпує свої ресурси, а Україна разом з підтримкою світу зможе в осяжному майбутньому завершити війну на прийнятних умовах?

Аналізуючи отримані результати, фахівці дійшли висновку, що порівняно з лютим 2023 року зараз з 22% до 49% стало більше тих, хто вірить, що РФ все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. Зменшилася частка (з 67% до 43% ) тих, хто вважає, що Росія вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятних для України умовах.

Лише на Заході України більшість мешканців (57%) вважають, що РФ вичерпує свої ресурси. В інших регіонах переважає вже думка про значний запас ресурсів Росії. Особливо це стосується мешканців Півдня і Сходу України.

На думку Грушецького, значне зростання віри в "необмежені" ресурси противника є небезпечною тенденцією. Особливо вразливим виглядає населення Півдня і Сходу України, де гірші показники.

При цьому, більшість громадян України вважають, що наша держава не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності.

Серед мешканців Півдня та Сходу, які вірять у значні ресурси Росії, 29% готові на територіальні поступки і водночас 66% – проти таких поступок. Однак, мешканці Заходу та Центру, які вірять у значні ресурси РФ, 15% підтримують поступки, а 78% виступають проти них.

"Тобто ми бачимо тривожні тенденції, але вони (щонайменше зараз) не є свідченням готовності українців до "миру" з ворогом. Українці зберігають упевненість в потребі боротися далі", — зазначив Антон Грушецький.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, як українці ставляться до електронного військового обліку. Українці добре обізнані про запуск електронного військового обліку. Більше половини учасників опитування вважають, що система "Оберіг" поліпшить процес мобілізації, але ще більше респондентів не хочуть, щоб їхні дані потрапили в систему.