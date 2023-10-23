Несмотря на запасы ресурсов РФ: 9 из 10 украинцев против территориальных уступок Кремлю (опрос)

Согласно результатам опроса, увеличилась доля украинцев, которые верят, что РФ может еще много лет вести войну против Украины. Тем не менее, подавляющее большинство граждан Украины выступают против территориальных уступок ради мира с противником.

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В течение 29 сентября — 9 октября 2023 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Аналитики оценивали отношение украинцев к пропагандистским нарративам врага, в частности, относительно ресурсов Российской Федерации в войне против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, который подготовил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Один из важных пропагандистских нарративов врага — воевать с Россией бесперспективно, поскольку РФ обладает "практически неограниченными ресурсами", как деньги, люди, оружие и тому подобное. По мнению аналитиков, российская пропаганда пытается посеять сомнения в победе не только у граждан Украины, но и среди наших западных партнеров.

В феврале 2023 года и в сентябре — октябре 2023 года специалисты спросили у респондентов, с какой точкой зрения они согласны в большей степени:

РФ действительно имеет значительный запас ресурсов, может длительное время истощать Украину и в результате Украина не сможет завершить войну на приемлемых условиях?

РФ на самом деле исчерпывает свои ресурсы, а Украина вместе с поддержкой мира сможет в обозримом будущем завершить войну на приемлемых условиях?

Анализируя полученные результаты, специалисты пришли к выводу, что по сравнению с февралем 2023 года сейчас с 22% до 49% стало больше тех, кто верит, что РФ все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. Уменьшилась доля (с 67% до 43%) тех, кто считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях.

Только на Западе Украины большинство жителей (57%) считают, что РФ исчерпывает свои ресурсы. В других регионах преобладает уже мнение о значительном запасе ресурсов России. Особенно это касается жителей Юга и Востока Украины.

По мнению Грушецкого, значительный рост веры в "неограниченные" ресурсы противника является опасной тенденцией. Особенно уязвимым выглядит население Юга и Востока Украины, где худшие показатели.

При этом, большинство граждан Украины считают, что наше государство не должно отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости.

Среди жителей Юга и Востока, которые верят в значительные ресурсы России, 29% готовы на территориальные уступки и одновременно 66% — против таких уступок. Однако, жители Запада и Центра, которые верят в значительные ресурсы РФ, 15% поддерживают уступки, а 78% выступают против них.

"То есть мы видим тревожные тенденции, но они (по меньшей мере сейчас) не являются свидетельством готовности украинцев к "миру" с врагом. Украинцы сохраняют уверенность в необходимости бороться дальше", — отметил Антон Грушецкий.

Напомним, 9 октября сообщалось, как украинцы относятся к электронному воинскому учету. Украинцы хорошо осведомлены о запуске электронного воинского учета. Более половины участников опроса считают, что система "Оберіг" улучшит процесс мобилизации, но еще больше респондентов не хотят, чтобы их данные попали в систему.