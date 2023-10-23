"Щоб відновити наступ": РФ скористалася війною в Ізраїлі, — МЗС Литви

За словами міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса, сьогодні вперше міністри країн ЄС розпочнуть обговорення не з України, а з ситуації, яка складається на Близькому Сході, щоб відпрацювати конструктивну і зрозумілу позицію.

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Росія очікувала можливості використати міжнародну увагу, зосереджену на конфлікті між Ізраїлем і ХАМАСом, щоб відновити свої дії проти України. Про це повідомляє міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає видання "Укрінформ".

"Ми не можемо забувати і переводити погляд від України, де ситуація не найпростіша. Ми бачили, що Росія відновила наступ. Це нагадало нам, що Росія чекає ситуації, подібної до цієї, де ми можемо відволіктися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моя головна надія, що ми зможемо послати чітке послання шляхом продовження фінансування, що Європа прихильна підтримці цілей української оборони", — сказав він.

Згідно з його заявою, сьогодні, вперше протягом тривалого часу, міністри країн Європейського Союзу почнуть обговорення не України, а поточної ситуації на Близькому Сході з метою розробити конструктивну і ясну позицію.

Ландсбергіс наголосив, що Європа має довести, що є важливим союзником у розв'язанні кризи, що стосується також європейської безпеки та захисту тих самих принципів міжнародного права, які ЄС відстоює в Україні.

Міністр також наголосив на важливості того, щоб Європа навчилася ефективно реагувати на безліч криз одночасно. Він висловив упевненість у тому, що європейці можуть пишатися своїми зусиллями в підтримці України, однак також наголосив на необхідності реагування на інші поточні кризи, як-от конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, а також можливе загострення ситуації між Вірменією та Азербайджаном. Ці питання також є частиною порядку денного на сьогоднішній зустрічі міністрів.

"За визначенням, Україна є пріоритетом, головним конфліктом. Це відбувається на нашому кордоні, і це точно про ті принципи, які ми відстоюємо. Я навіть назвав би цю ситуацію "матір'ю всіх конфліктів" 21 століття. Якщо ми будемо здатні це вирішити, якщо ми зможемо зберегти територіальну цілісність України та її незалежність, ми можемо очікувати, що світ знову повернеться до нормальності та до стабільності", — додав він.

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня президент України Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Український лідер зазначив, що оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються. Крім того, обговорюється посилення далекобійних можливостей України.