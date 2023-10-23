"Чтобы возобновить наступление": РФ воспользовалась войной в Израиле, — МИД Литвы

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса, сегодня впервые министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а с ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы отработать конструктивную и понятную позицию.

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Россия ожидала возможности использовать международное внимание, сосредоточенное на конфликте между Израилем и ХАМАСом, чтобы возобновить свои действия против Украины. Об этом сообщает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, передает издание "Укринформ".

"Мы не можем забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая. Мы видели, что Россия возобновила наступление. Это напомнило нам, что Россия ждет ситуации, подобной этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание к этим атакам. Моя главная надежда, что мы сможем послать четкое послание путем продолжения финансирования, что Европа привержена поддержке целей украинской обороны", — сказал он.

Согласно его заявлению, сегодня, впервые в течение длительного времени, министры стран Европейского союза начнут обсуждение не Украины, а текущей ситуации на Ближнем Востоке с целью разработать конструктивную и ясную позицию.

Ландсбергис отметил, что Европа должна доказать, что является важным союзником в решении кризиса, который касается также европейской безопасности и защиты тех же принципов международного права, которые ЕС отстаивает в Украине.

Министр также подчеркнул важность того, чтобы Европа научилась эффективно реагировать на множество кризисов одновременно. Он выразил уверенность в том, что европейцы могут гордиться своими усилиями в поддержке Украины, однако также отметил необходимость реагирования на другие текущие кризисы, такие как конфликт между Израилем и ХАМАСом, а также возможное обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном. Эти вопросы также являются частью повестки дня на сегодняшней встрече министров.

"По определению, Украина является приоритетом, главным конфликтом. Это происходит на нашей границе, и это точно о тех принципах, которые мы отстаиваем. Я даже назвал бы эту ситуацию "матерью всех конфликтов" 21 века. Если мы будем способны это решить, если мы сможем сохранить территориальную целостность Украины и ее независимость, мы можем ожидать, что мир снова вернется к нормальности и к стабильности", — добавил он.

Напомним, что вечером 19 октября президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Украинский лидер отметил, что оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются. Кроме того, обсуждается усиление дальнобойных возможностей Украины.