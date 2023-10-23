Ракета GMLRS могла потрапити до рук росіян: чим вона може бути цікава експертам (фото)

Оглядачі зазначають, що для російських фахівців, імовірно, буде гранично важливим визначити слабкі місця ракети, з'ясувати пристрій систем наведення, а також вивчити її конструкцію. Ці дані можуть допомогти при створенні сучасних систем перехоплення ракет систем HIMARS.

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Представник окупаційної влади "ДНР" Ян Гагін в інтерв'ю агентству ТАСС розповів, що 21 жовтня над Донецьком нібито було перехоплено ракету системи HIMARS і тепер фахівці оборонної промисловості РФ проведуть її глибокий аналіз. Про те, чим можуть зацікавитися російські експерти, досліджуючи ракету американської РСЗВ, розповіли оглядачі Bulgarian Military.

За словами Гагіна, перехоплена ракета залишилася практично неушкодженою, навіть її корпус особливо не постраждав. Автори публікації зазначають, що якщо ракета справді потрапила до рук росіян, то окупанти отримають цінні відомості про її конструкцію, можливості та вразливі місця. При цьому який саме тип ракет було нібито перехоплено над Донецьком не уточнюється, адже установка HIMARS може вести вогонь широким спектром боєприпасів — від ракет М26 і керованих GMLRS до різних видів ракет ATACMS.

Зазначимо, що 21 жовтня російські Telegram-канали опублікували інформацію про збиту в Донецьку ракету GMLRS, яка нібито дісталася "практично в ідеальному стані". За словами авторів публікації, вціліла рульова частина, блок управління з усією електронікою, а також частково бойова частина, куди припало потрапляння уражаючих елементів зенітної ракети.

Елементи перехопленої ракети GMLRS. Джерело Telegram

Елементи перехопленої ракети GMLRS. Джерело Telegram

Елементи перехопленої ракети GMLRS. Джерело Telegram

"Ретельний аналіз її компонентів, рухових установок, механізмів наведення і технологій виготовлення боєголовок дає змогу фахівцям отримати глибоке уявлення про принципи роботи ракети", — зазначили автори матеріалу.

Слабкі місця і тактика пусків

Наприклад, якщо ворожа ракета використовує певний тип системи наведення, вивчення її слабких місць може допомогти дослідникам розробити методи постановки перешкод або створити сучасні системи перехоплення, здатні вивести систему наведення ракети з ладу або відключити її.

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Крім того, вивчення ракети дає змогу отримати цінну інформацію про пускові платформи HIMARS, а також тактику ведення бойових дій. Аналізуючи траєкторію, дальність і швидкість польоту ракети, фахівці можуть визначити місце її запуску і потенційні цілі.

Зі свого боку розуміння тактики пусків дасть змогу прогнозувати майбутні запуски ракет і відповідно планувати заходи попереджувального перехоплення.

Компоненти ракети GMLRS М31

Що стосується виявлення слабких місць боєприпасу, то тут можна встановити ступінь чутливості до різних засобів протидії. Тому дослідники можуть зосередитися на вдосконаленні, наприклад, технології зброї спрямованої енергії для підвищення успішності перехоплення.

Системи наведення і силова установка

Одним із найважливіших компонентів ракети є її рухова установка. Розуміння того, як ракета створює тягу і рухається в атмосфері, дуже важливе для оптимізації її характеристик і дальності польоту.

Іншим важливим компонентом для вивчення є система наведення та управління. Ракети HIMARS оснащені складними системами навігації та цілевказівки, які дають їм змогу точно вражати намічені цілі. Вивчення системи наведення передбачає розуміння роботи датчиків, таких як GPS та інерціальні вимірювальні блоки, що надають дані для точного позиціювання і розрахунку траєкторії.

Конструкція і матеріали корпусу

Для росіян, імовірно, буде важливо вивчити та конструкцію ракети, адже її корпус має витримувати екстремальні навантаження, що виникають під час запуску та польоту. Це вимагає ретельного аналізу використовуваних матеріалів, наприклад, легких, але міцних сплавів, і структурної цілісності корпусу ракети.

Компоненти ракети GMLRS М31

Ці ж відомості допоможуть визначити корисне навантаження ракети, оскільки установки HIMARS використовують боєприпаси з різними видами боєголовок

"Розуміння системи корисного навантаження передбачає вивчення того, як боєголовка або боєприпас інтегровані в ракету, а також механізмів постановки на бойове чергування", — підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, 21 вересня в Міноборони РФ заявили про успішне відбиття ракетної атаки ЗСУ засобами ППО і навіть із застосуванням стрілецької зброї. При цьому йшлося про ракету GMLRS, швидкість якої сягає до 2500 км/год.