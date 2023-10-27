"Забруднює море": Пушилін заявив, що на місці "Азовсталі" збудують екопарк, — росЗМІ

За словами колаборанта Дениса Пушиліна, окупаційна влада Маріуполя планує позбутися "Азовсталі". Відповідне рішення вже ухвалено і переглядатися не буде.

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Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча буде відновлено, а от "Азовсталь" ні. Про це заявив виконувач обов'язків глави окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна в ефірі російського телеканалу, повідомляє "RT"

За його словами, окупаційна влада Маріуполя планує позбутися "Азовсталі", а на місці підприємства "буде розбито технопарк та екопарк".

Як повідомляє російське видання, відповідне рішення вже ухвалено і переглядатися не буде.

"Азовсталь" забруднює атмосферу та море": деталі

Окрім того, росЗМІ зазначає, що комбінат прибирають насамперед через те, що "він забруднював атмосферу та Азовське море".

А ось завод імені Ілліча окупанти планують залишити, "на нього чекає відновлення та модернізація".

"Було прийняте рішення. "Азовсталь" у тому вигляді, в якому він працював, не буде відновлено, в тому числі й тому, що він був головним забруднювачем Азовського моря. А завод Ілліча планується до запуску", — заявив Пушилін.

Море на межі екологічної катастрофи через дії ЗС РФ: що відомо

Нагадаємо, ще у червні минулого року російські Telegram-канали повідомляли, що в Азовське море повернулися водорості, вода позеленіла й перетворилася на болото.

Через дії російських військових море опинилося на межі екологічної катастрофи, охочих відпочити поблизу води не було, а місцеві підприємці на курортах залишилися без джерела доходу.

Як окупанти "виганяли демонів" з "Азовсталі"

Радник мера Петро Андрюшенко 9 серпня розповів, що росіяни вирішили освятити територію тимчасово захопленого заводу "Азовсталь" у Маріуполі, щоб "вигнати звідти демонів".

За його словами, українські військові настільки налякали росіян під час битви за Маріуполь навесні минулого року, що вони шукають нові способи, щоб знайти спокій. Територію заводу вирiшили освятити і провести хресну ходу.

Раніше в офіційній заяві екологи з Європейського соціально-економічного комітету закликали Європейський Союз запровадити кримінальну відповідальність за злочин екоциду, який вчинила РФ під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Нагадаємо, доктор екології Іван Русєв, керівник відділу досліджень Національного парку Тузловські лимани заявляв, що понад сотню дельфінів загинули у квітні через дії росіян у Чорному морі. За припущенням експерта, кількість загиблих тварин у результаті поразки військовими сонарами кораблів ВМФ РФ може бути більшою.