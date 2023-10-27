"Дивом не долетів": Монтян розповіла, як її контузило від удару дрона на Донбасі
Як запевняє колаборантка, БПЛА вибухнув за 20 метрів від машини, "заплутавшись у дротах".
Колишня українська адвокатеса Тетяна Монтян, підозрювана у колабораційній діяльності, потрапила на окупованій частині Донбасу під удар українського дрона. Про це 27 жовтня вона заявила у Telegram-каналі.
За її словами, інцидент трапився в селищі Володимирівка, яке розташоване поблизу лінії фронту.
Монтян додала, що дрон вибухнув за 20 метрів і "дивом не долетів до машини, заплутавшись у дротах".
"Мене контузило найсильніше, але вже йду на поправку — дякую всім за добрі слова підтримки", — написала Монтян.
Тетяна Монтян: деталі
51-річна Тетяна Монтян походить з тимчасово окупованого Криму — народилась в Керчі. Здобула юридичну освіту у Москві, але жити й працювати переїхала до Києва.
Під час Революції Гідності виступила на боці експрезидента Віктора Януковича та його прибічників. У ефірі проросійських телеканалів пропонувала "вішати на стовпах" учасників протестів проти тодішньої влади.
У 2015 році Монтян опинилась на тимчасово окупованій частині Луганської й Донецької областей. Після цього вона відкрито підтримувала ватажків та найманців, які діяли на користь РФ.
У 2021 році вона долучилась до акцій в Донецьку — вийшла на демонстрацію з портретом, як запевняла, "діда Зеленського".
Нагадаємо, 10 лютого Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандистці Тетяні Монтян. За даними правоохоронців, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях спецслужб РФ і публічно виправдовує повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.