"Чудом не долетел": Монтян рассказала, как ее контузило от удара дрона на Донбассе

Как уверяет коллаборантка, БПЛА взорвался в 20 метрах от машины, "запутавшись в проводах".

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Бывшая украинская адвокатесса Татьяна Монтян, подозреваемая в коллаборационной деятельности, попала на оккупированной части Донбасса под удар украинского дрона. Об этом 27 октября она заявила в Telegram-канале.

По ее словам, инцидент произошел в поселке Владимировка, который расположен вблизи линии фронта.

Монтян добавила, что дрон взорвался в 20 метрах и "чудом не долетел до машины, запутавшись в проводах".

"Меня контузило сильнее всего, но уже иду на поправку — спасибо всем за добрые слова поддержки", — написала Монтян.

Монтян контузило от удара украинского дрона на Донбассе

Татьяна Монтян: детали

51-летняя Татьяна Монтян родом из временно оккупированного Крыма — родилась в Керчи. Получила юридическое образование в Москве, но жить и работать переехала в Киев.

Во время Революции Достоинства выступила на стороне экс-президента Виктора Януковича и его сторонников. В эфире пророссийских телеканалов предлагала "вешать на столбах" участников протестов против тогдашней власти.

В 2015 году Монтян оказалась на временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей. После этого она открыто поддерживала главарей и наемников, которые действовали в пользу РФ.

В 2021 году она присоединилась к акциям в Донецке — вышла на демонстрацию с портретом, как уверяла, "деда Зеленского".

Напомним, 10 февраля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандистке Татьяне Монтян. По данным правоохранителей, она принимает активное участие в информационно-психологических спецоперациях спецслужб РФ и публично оправдывает полномасштабное вторжение российских войск в Украину.