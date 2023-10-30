У портах Бердянська і Маріуполя завили сирени: росіяни підняли в небо авіацію (фото, відео)
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ворожа авіація зберігала свою високу активність протягом усіх вихідних.
У тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську з ранку 30 жовтня неспокійно. Окупанти підняли в повітря авіацію та увімкнули сирену в місцевих портах. Про це повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та місцеві пабліки.
У Бердянську Запорізької області із самого ранку 30 хвилин не змовкала сирена в порту, про що писав телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні".
"Ось такий добрий ранок!" — повідомили місцеві жителі.
У Маріуполі Донецької області ранок теж видався неспокійним.
"Над Маріупольським портом активно патрулює авіація ворога. Деталі пізніше. Встановлюємо", — написав Петро Андрющенко.
Що передувало
За словами радника мера Маріуполя, російські війська минулого тижня відновили перекидання підкріплень через окуповане місто відразу у двох напрямках.
"Знову одночасно в обидва боки. Підкріплення "живої сили" та броньованої техніки в бік півночі Донецької області та вантажівок з БК та інженерним приладдям через Маріуполь у бік Бердянська", — написав Андрющенко.
Він також повідомив, що ворожа авіація зберігала свою високу активність протягом суботи–неділі. Єдина відмінність від попереднього тижня, на думку Андрющенка, — це завдавання ударів переважно по Запорізькому напрямку, а не проліт на північ Донецької області.
"Також після Бердянського "хлопка" відчутно збільшено рух вертольотів із Ростова (напрямок) до Бердянська. Судячи з результатів спостереження, росіяни знову не ризикують тримати вертольоти в потенційній зоні ураження. Поки що", — додав він.Важливо
Нагадаємо, Фокус вранці 30 жовтня писав, що в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Унаслідок атаки є руйнування і двоє постраждалих.
Нагадаємо також, 30 жовтня вибухи пролунали в окупованому Криму. У Севастополі заявили про атаку надводних дронів.