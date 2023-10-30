У портах Бердянська і Маріуполя завили сирени: росіяни підняли в небо авіацію (фото, відео)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ворожа авіація зберігала свою високу активність протягом усіх вихідних.

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У тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську з ранку 30 жовтня неспокійно. Окупанти підняли в повітря авіацію та увімкнули сирену в місцевих портах. Про це повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та місцеві пабліки.

У Бердянську Запорізької області із самого ранку 30 хвилин не змовкала сирена в порту, про що писав телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Ось такий добрий ранок!" — повідомили місцеві жителі.

У Маріуполі Донецької області ранок теж видався неспокійним.

"Над Маріупольським портом активно патрулює авіація ворога. Деталі пізніше. Встановлюємо", — написав Петро Андрющенко.

Що передувало

За словами радника мера Маріуполя, російські війська минулого тижня відновили перекидання підкріплень через окуповане місто відразу у двох напрямках.

"Знову одночасно в обидва боки. Підкріплення "живої сили" та броньованої техніки в бік півночі Донецької області та вантажівок з БК та інженерним приладдям через Маріуполь у бік Бердянська", — написав Андрющенко.

Він також повідомив, що ворожа авіація зберігала свою високу активність протягом суботи–неділі. Єдина відмінність від попереднього тижня, на думку Андрющенка, — це завдавання ударів переважно по Запорізькому напрямку, а не проліт на північ Донецької області.

"Також після Бердянського "хлопка" відчутно збільшено рух вертольотів із Ростова (напрямок) до Бердянська. Судячи з результатів спостереження, росіяни знову не ризикують тримати вертольоти в потенційній зоні ураження. Поки що", — додав він.

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Нагадаємо, Фокус вранці 30 жовтня писав, що в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Унаслідок атаки є руйнування і двоє постраждалих.

Нагадаємо також, 30 жовтня вибухи пролунали в окупованому Криму. У Севастополі заявили про атаку надводних дронів.