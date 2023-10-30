Удар по судноремонтному заводу під Одесою: зросла кількість постраждалих (фото)

За даними прокуратури, внаслідок ворожого удару четверо осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, двох із яких госпіталізували. Також встановлюються інші особи, які могли постраждати.

Related video

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого Збройними силами Росії по судноремонтному заводу в Одеській області, збільшилася до чотирьох осіб. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, четверо співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожої атаки. Двох із постраждалих було госпіталізовано до лікарні.

"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було заподіяно фізичну чи іншу шкоду внаслідок влучання ворожих снарядів", — ідеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці зафіксували воєнний злочин ЗС РФ.

Чим вдарили ЗС РФ по судноремонтному заводу

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни застосували три ракети "Іскандер-М" під час атаки на судноремонтний завод.

"У цьому випадку фахівці сходяться все ж таки на тому, що справді було застосовано балістичну зброю і за балістичною траєкторією. Найімовірніше, три ракети "Іскандер-М" поцілили по території судноремонтного заводу і поруч", — зазначила Гуменюк.

Обстріл Одеси та передмістя 30 жовтня

Вранці 30 жовтня кореспондент Фокуса повідомляв про потужні вибухи в Одесі. У деяких районах міста від вибухової хвилі тряслися вікна.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вдарили по судноремонтному заводу в Одеському районі. Тоді повідомлялося про двох постраждалих, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Одесу і передмістя атакували шістьма протикорабельними ракетами "Онікс".