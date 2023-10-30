Подвійні проблеми: які складнощі є на Заході із постачанням озброєнь України

У США сперечаються про обʼєми допомоги Україні, в Словаччині прийшов до влади проросійський уряд, а Угорщина і до того вела політику на зближення з РФ. Окрім цього на Заході бракує боєприпасів, пишуть журналісти.

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В Європі відбулося засідання Європейської ради, щоб спробувати досягти одностайності в підтримці України у війні проти РФ. Про це повідомляє Breaking Defense.

Підсумковий документ зустрічей ознаменувався заявою про те, що Україна є і буде пріоритетом в допомозі. Заявляється, що Київ будуть підтримувати стільки, скільки потрібно. Це стосується економічних, дипломатичних, гуманітарних та військових питань. Проте у виданні зазначають, що важко ігнорувати позицію Угорщини та Словаччини. Братислава пообіцяла зупинити військову допомогу Україні та скасувати будь-які подальші санкції проти РФ. Ту саму гру веде й Угорщина, яка схожа на союзника РФ зі своїми заявами.

Так само складна ситуація у США через внутрішню політику. Новообраний спікер палати представників вже заявив, що допомога Україні та Ізраїлю не буде розглядатись в одному пакеті. Джо Байден запросив для Києва на понад 60 млрд доларів.

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Для президента Володимира Зеленського все це є частиною головного болю, бо він намагається зберегти поточний рівень допомоги. Проте політика США, Угорщини та Словаччини не єдина проблема. Арсенали європейських армій стають все меншими.

"Ми віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали роздавати з наполовину заповнених або нижчих складів у Європі. І ці магазини зараз закінчуються", — сказав адмірал ВМС Нідерландів Роб Бауер.

На Заході намагаються наростити виробництво боєприпасів, але це потребує часу. Виробники зі свого боку хочуть мати гарантії, що інвестиції в розширення будуть не даремними й попит на боєприпаси чи інше озброєння буде. Наразі в США немає зброї, виробництво б якої йшло швидше за попит на неї.

"Економіка "точно вчасно, достатньо", яку ми створили разом за останні 30 років не підходить до реалій сучасної війни", — продовжив Бауер.

Після початку бойових дій в Ізраїлі, ситуація для України стала ще складнішою. Найближчим часом дефіцит озброєнь майже нереально вирішити, резюмували журналісти.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що за гібридні засоби ППО створює Україна та США.

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