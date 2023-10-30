ЗСУ ліквідували приблизно 9 батальйонів армії РФ за тиждень, — Military Media Center

За даними експертів, з 23 по 29 жовтня українські бійці знищили 4 430 солдатів ЗС РФ.

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У період з 23 по 29 жовтня Сили оборони України успішно ліквідували 4 430 військовослужбовців РФ, що приблизно дорівнює чисельності дев'яти батальйонів. Про це повідомляє Military Media Center.

Так, за даними від Генерального штабу ЗСУ про втрати російських окупантів, за тиждень українські бійці ліквідували:

4 430 солдатів ЗС РФ (умовно 9 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);

85 танків (умовно 3 танкових батальйони, оскільки 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);

106 бойових броньованих машин (умовно 3 мотострілецькі батальйони, оскільки 1 мотострілецький батальйон — це близько 34 одиниць);

121 артилерійську установку (умовно 7 артилерійських дивізіонів, оскільки 1 артдивізіон включає приблизно 18 гармат);

7 ракет;

3 літаки.

Нагадаємо, дещо раніше у ЗСУ розповіли, скільки солдатів ЗС РФ стягнули під Авдіївку. З 10 жовтня загальні втрати противника на Донеччині в зоні відповідальності ЗСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб.

А The Washington Post випустила матеріал про те, що жителі Авдіївки звикли до апокаліптичних умов. Водопостачання в місті припинилося ще до повномасштабного вторгнення, електрики не стало у квітні 2022-го. Деякі райони міста нагадують місячну поверхню. Вулиці всипані шрапнеллю, у будівлях зяють дірки, деякі зруйновані повністю.