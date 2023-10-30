"Недорогі і ефективні": ЧФ РФ більше не відчуває себе у безпеці в Криму, — експерт (відео)

За словами Павла Лакійчука, світові військові експерти розуміють, що хтось може застосувати подібні операції щодо їхніх країн, тому уважно спостерігають за застосуванням цієї нової української зброї.

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Увагу багатьох країн світу привернули успішні операції, які проводить Україна із застосуванням морських дронів проти Чорноморського флоту Російської Федерації. За цим спостерігає, зокрема, Китай та Іран. Про це 30 жовтня заявив військовий експерт, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Спостерігає уважно і Китай, і Іран, багато країн з потужними військово-морськими силами. Спостерігають як українські "неіснуючі" військово-морські сили завдають оперативної поразки російському Чорноморському флоту", — сказав Лакійчук.

Світові військові експерти розуміють, що хтось може застосувати подібні операції щодо їхніх країн, тому уважно спостерігають за застосуванням цієї нової зброї.

Він зазначив, що виробництво таких дронів відносно недороге, але вони мають досить високу ефективність.

Експерт зазначив, що турецькі виробники зброї раніше намагалися створити промисловий зразок морського безпілотника на експорт. Але, після вивчення досвіду України зробили висновки, що виготовляти й продавати потрібно якраз дрони-камікадзе.

"Тому, так, цей досвід вивчають у всьому світі, змінюється стратегія застосування морських сил. Саме внаслідок цього розробляються нові подібні види зброї", — підсумував Павло Лакійчук.

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Нагадаємо, 15 вересня директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що катери-камікадзе можна фактично назвати продуктом війни, який чудово справляється зі своїми завданнями. Водночас у дронів є свої обмеження, які створюють низку проблем.