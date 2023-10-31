Ракетне протистояння Росії та України: що очікувати взимку (діаграма, інфографіка)

За словами президента України Володимира Зеленського, цієї зими ми не лише захищатимемося, а й відповідатимемо.

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Росія витратила на ракетні удари по Україні 22,8 мільярда доларів і продовжує нарощувати виробничі потужності ракетної галузі. Про це повідомив Forbes.

Водночас, коли РФ збільшувала виробництво ракет і безпілотників, Україна активно готувала свою енергетичну мережу до нового зимового періоду.

"Минулого року українська протиповітряна оборона лише починала освоювати перші зразки західних ППО Iris-t та NASAMS, які передали нам союзники. Про основний ЗРК Армії США Patriot, які ЗСУ отримали лише у березні 2023 року, доводилося лише мріяти й над країною тяжіла загроза повного блекауту", — пише видання у власному аналізі ракетного протистояння у російсько-українській війні.

Протягом більш-менш спокійного періоду Україна істотно підвищила ефективність перехоплення повітряних цілей, які запускає Росія. Проте загроза з боку російських окупантів нікуди не ділася. Ба більше, ворог намагається нарощувати своє виробництво і вдосконалювати не тільки тактику обстрілів, а й саму зброю.

Ракетна галузь Росії — цифри і факти

З 24 лютого 2022 року Росія випустила по території України 3081 ракету загальною вартістю 22,8 мільярда доларів.

За даними Міністерства оборони України стосовно запасів і виробництва російських ракет станом на січень 2023 року, то протягом перших місяців повномасштабної війни РФ виготовляла в середньому близько 50-60 ракет великої дальності на місяць. За останніми оцінками Генштабу ЗСУ, Росія збільшила обсяг виробництва у 2023 році до 100 ракет на місяць. Крім того, у росіян залишається близько 120 старих радянських ракет Х-22 і сотні ракет меншої дальності Х-59, Х-31, С-300 та ін.

Щодо ударних безпілотників Shahed-136/131, Росія суттєво наростила обсяги їх виробництва. Збільшила вона і кількість масованих ударів цими БПЛА по території України. Лише за вересень-жовтень 2023 року, за даними Командування Повітряних сил України, РФ використала для повітряних ударів 865 дронів-камікадзе, що у 6 разів більше ніж у 2022 році.

Ці "шахеди", на думку військових аналітиків, становлять суттєву загрозу. Попри те, що близько 80% їх збивають українські ППО, дрони все ще долітають до визначених цілей. Так, лише за останні два місяці 151 "шахед" зміг влучити по зерновій інфраструктурі і цивільних об’єктах.

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Скільки коштують Росії обстріли населених пунктів України

За оцінками Forbes, станом на жовтень 2023 року Росія запустила по Україні стільки ракет, що їх вартість дорівнює майже половині розміру всієї військової допомоги США Україні з 24 лютого 2022 року.

Проте, незважаючи на неймовірно високу вартість російських ракетних атак — приблизно 0,5-1 мільярд на місяць, окупанти навряд чи відмовляться від ракетного терору. І це абсолютно не залежить від того, чи даватимуть такі атаки істотної військової чи навіть економічної шкоди.

Тож зимові місяці, на думку аналітиків, стануть черговим випробуванням для української системи протиповітряної оборони, енергетичної та іншої соціальної інфраструктури і цивільного населення.

Українська ППО — наскільки вона ефективна та якісна

Останнім часом Сили ППО ЗСУ зробили просто "гіперстрибок в якості та ефективності роботи", пише Forbes. Якщо у вересні 2022 року ППО України збивала близько 20–30% ракет, то у квітні – липні 2023-го — майже 80–90%.

Однак російські окупанти вдосконалюють тактику ракетних ударів, роблять атаки комбінованими і із заплутаними маршрутами.

"Крім протиповітряної оборони, важливим пріоритетом українського уряду стала програма створення інженерного захисту енергетичних об’єктів. Зокрема 9,74 мільярда гривень було виділено на об’єкти укриття енергетичної інфраструктури з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — зазначає Forbes.

Тож наскільки ці заходи будуть ефективними, ми зможемо побачити уже цієї зими, підкреслює видання.

Інфографіка Forbes Фото: З відкритих джерел

І додає: Україні є чим відповісти.

"Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо", – підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що влада готується до ударів ворога по енергетичній інфраструктурі і нагадав кілька факторів, за яких Україна вистоїть.

"По-перше, це поява цілої лінійки дронів-камікадзе великої дальності (від 200 до 500 км). І хоч вони не мають великого руйнівного ефекту через малу вагу заряду, та все ж здатні уражати відкриті об’єкти — нафтобази, склади боєприпасів, комплекси ППО та ін.", — акцентував Forbes.

По-друге, Україні було передано цілу низку ракетної зброї. З Британії і Франції надійшли далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp. Для їх застосування вдалося переобладнати радянські бомбардувальники Су-24. Останнє оновлення українського ракетного арсеналу — американські касетні ракети М39 ATACMS дальністю 165 км.

По-третє, ДККБ "Луч" у колаборації також змогли почати виробництво модифікованих версій ракет "Вільха" і "Нептун", які позитивно зарекомендували себе в перші місяці великої війни. Крім того, українські сили почали використовувати модифіковані ракети С-200 для ударів по наземних цілях.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Україна та США працюють над розробкою системи "гібридної ППО". Фахівці хочуть поєднати західні ракети класу "земля-повітря" з радянським озброєнням. Програма називається FrankenSAM, і її запустили ще наприкінці 2022 року через прохання Києва допомогти у пошуку ракет для "Буків".

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що очікують постачання додаткових систем ППО. Відповідний пакет військової допомоги Україні має оголосити Велика Британія. У війську попередили, що взимку РФ "намагатиметься підірвати моральний дух українського народу та розділити міжнародну спільноту".