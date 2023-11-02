Замість ПВК "Вагнер": Путін побудував нову систему управління операціями в Африці, — WSJ

За словами журналістів, ПВК "Вагнер" стала частиною Росгвардії і відновила набір добровольців.

Related video

Приватну військову компанію "Вагнер" в Африці змінили дві інші — ПВК "Редут", що фінансується Геннадієм Тимченком, і "Конвой", що фінансується Аркадієм Ротенбергом. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Як повідомляє джерело, за схемою, продуманою Кремлем, Юнус-Бек Євкуров, який є заступником міністра оборони Російської Федерації, керує організацією, яка координує дії Росії на африканському континенті.

Діяльність Росії в Африці безпосередньо координуються Андрієм Авер'яновим, високопоставленим офіцером Головного управління розвідки (ГРУ).

Західні розвідувальні служби вважають, що Авер'янов керує підрозділом, відповідальним за замахи в Європі.

Путін побудував нову систему управління операціями Кремля в Африці

Раніше операції з підтримки режимів у деяких африканських країнах виконували приватні військові компанії, як-от ПВК "Вагнер", що перебувала під командуванням Дмитра Уткіна й отримувала фінансову підтримку від Євгена Пригожина. Обидва ці керівники пішли з життя в авіакатастрофі у Тверській області в серпні, приблизно за два місяці після того, як вони брали участь у заколоті, що був серйозним випробуванням для влади Володимира Путіна.

Наприкінці серпня і вересні Євкуров відвідав Лівію, Буркіна-Фасо, Малі та Центральноафриканську Республіку. На цих поїздках також були помічені Авер'янов і командир "Редута" Костянтин Мірзаянц.

"Конвой" очолює Костянтин Пікалов, який раніше керував військовими операціями "ПВК Вагнера" в Африці.

Залишається загадкою, хто очолить операції ПВК "Вагнер" в Україні та Сирії.

Останніми днями з'явилися звіти про те, що ПВК "Вагнер" стала частиною Росгвардії і відновила набір добровольців. Але місяцем раніше Путін зустрівся з колишнім начальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим (на прізвисько Сивий) у присутності Євкурова. Згідно з офіційним повідомленням на сайті Кремля, обговорювали "добровольчі підрозділи".

Нагадаємо, що після загибелі Євгена Пригожина Міністерство оборони Російської Федерації візьме під свій контроль діяльність приватної військової компанії "Вагнер" в Африці.

29 жовтня повідомлялося про те, що колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" вербують у чеченські підрозділи.