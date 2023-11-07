Найбільше навантаження за 40 років: 3D-принтери розширять виробництво субмарин в США

Після завершення холодної війни промислова база для будівництва підводних човнів сильно деградувала, тому тепер, коли треба будувати більше субмарин, є складнощі з темпами виробництва. З 17 000 підрядників у сфері залишилось лише 5000.

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Військово-морські сили США побудували Центр передового виробництва запчастин, який може стати майбутнім американської підводної промисловості. Про це повідомляє Defense News.

В Денвіллі, штат Вірджинія побудували Центр передового виробництва деталей, в якому немає гулу металу, не летять іскри й диму чи кіптяви. Всередині побудований великий центр 3D-друку, який виробляє ключові запчастини для підводних човнів. Офіційні особи кажуть, що можливо, це єдиний шлях ВМС до будівництва підводних човнів класу Columbia та Virginia за графіком, який складає 2 та 1 субмарина на рік.

Міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо відвідує виробничий центр адитивного виробництв

Очікується, що в наступному році навантаження на американську промислову базу з будівництва підводних човнів буде найвищим за останні 40 років. Тому США хочуть друкувати металеві частини для пришвидшення виробничих процесів.

Центр адитивного виробництва прагне розширити ланцюжок постачання деталей для підводних човнів, допомагаючи компаніям почати виробництво металів з добавками. Також США виділили 2,3 млрд доларів на розширення та зміцнення підводної промислової бази й готова витратити ще більше.

"Прогрес є, але це все ще не кнопкова технологія, за якою ми можемо сказати: "Зробіть цю деталь із цього матеріалу, і ви отримаєте те, що вам потрібно", — каже керівник Національного інституту стандартів і Robot Technology Кевін Джурренс.

Проблема в тому, що США сильно скоротили кількість підрядників, які брали участь у побудові субмарин з 17 000 до 5000.

3D-друк може дозволити збільшити виробництво виробів із металу на 15-20% за 3 роки, а у випадку окремих деталей економія часу складе 90%.

Нагадаємо, 19 жовтня Boeing почав друкувати запчастини для ударних гелікоптерів Apache.

3 жовтня ЗМІ писали, що ЗСУ отримали 3D-принтери за 1 млн доларів для друку запчастин на фронті.