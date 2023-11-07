Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: жителі Зарічного розповіли про момент прильоту (фото)

В селі Зарічному, де ракетою "Іскандер-М" російські окупанти вбили бійців ЗСУ, поранено і місцевих жителів. Їхні будинки знищено.

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Жителі селища Зарічне на Запоріжжі, де російські окупанти вбили воїнів 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, розповіли про момент і наслідки прильоту ракети "Іскандер-М". Про це йдеться у матеріалі з місця трагедії "Радіо Свобода".

За заявою голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, поранень у Зарічному зазнали 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок.

П'ять приватних домівок відновленню не підлягають. Ще майже 30 домівок, а також багатоквартирні будинки, де зачепило близько 90 осель, – пошкоджено.

Розповідь очевидців з місця трагедії

Як розповів депутат місцевої селищної ради Олександр Панченко, у нього від ракетного удару по Зарічному постраждали чотири члени родини: дружина, вчителька української мови та літератури в місцевій школі, її сестра й батьки.

Ракета впала на прибудинкову територію тещі та тестя Панченка. Чоловік зазначив, що його рідні на момент прильоту працювали у дворі. Усіх їх посікло осколками. Дружина Панченка та її сестра зараз перебувають у важкому стані, їх прооперували в одній із лікарень Запоріжжя.

"Моя дружина найбільше постраждала. У неї перебиті, відкриті уламкові переломи, руки та ноги. Руку, слава богу, врятували, судинні хірурги добрі попалися. Багато крові було втрачено", – розповів чоловік.

За словами очевидця, життя поранених урятували тугі пов'язки, які не дали стекти кров'ю, і те, що сусід відвіз їх до лікарні власною машиною. Так вийшло швидше, ніж чекати на швидку.

Панченко повідомив, що будинок тестя й тещі, літня кухня та гараж повністю розбиті.

"А так, звичайно, жах. Коли прибіг, побачив, скільки трупів! Ви самі знаєте цю історію, скільки хлопців… Сила удару була дуже страшна. Якби вони були ближче туди до вулиці, то…" – згадує чоловік.

Він підтвердив, що всі, хто перебував на відкритій місцевості на момент рекетного удару, загинули. Сила осколково-уламкового заряду була такої потужності, що шансу на життя не залишалося.

Будинок родичів Панченка

Що відомо про стан поранених жителів Зарічного

Усі постраждалі цивільні здебільшого були з тієї вулиці, куди прилетіла ракета.

Порізи склом отримали мешканці багатоквартирних будинків – там вилетіли вікна. Проте переважна більшість поранених мешканців селища під час російського обстрілу щось робила на вулиці.

Жінка сказала, що уламки були невеликими, але вони могли завдати серйозних травм. У двох людей поранення були в ділянці паху з дуже великою крововтратою. Одну з них – жінку – госпіталізували вже практично непритомною.

"Після удару зникло світло, і апарат ШВЛ не працював, у дитини виникли ускладнення. Мама в цей час згрібала листя на вулиці, і її травмувало дуже сильно. Вона в реанімації", – розповіла місцева жителька.

Сусід-підліток, який давно хворіє і перебуває на апараті штучного дихання, залишився один, без рідних. Зараз його теж госпіталізовано в реанімацію, повідомила знайома родини.

Військові ЗСУ, які загинули під Запоріжжям: що відомо

Відомо, що 3 листопада у прифронтовому селі Запорізької області Зарічне нібито влаштували урочисте нагородження, яке стало смертельним. Росіяни завдали ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на момент їхнього шикування до Дня артилерії. Командир, який наказав вишикуватися, сам не прийшов. Комбрига вже відсторонили від посади.

У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили що загинуло 19 бійців.