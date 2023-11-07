Зеленський увів до складу Ставки нового командувача Сергія Лупанчука, — указ

Президент України вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Указ вже оприлюднено.

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Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Як свідчить відповідний указ №736/2023 від 7 листопада, до персонального складу Ставки введено командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Сергія Лупанчука.

Водночас зі складу Ставки виведено колишнього командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Указ №736/2023 президента України про призначення введення до ставки командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Сергія Лупанчука

Звільнення Віктора Хоренка — що відомо

3 листопада глава держави підписав два укази, якими змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, а новим командувачем призначив Сергія Лупанчука.

Як сказав генерал-майор Віктор Хоренко, про причини своєї відставки з посади командувача Сил спецоперацій дізнався зі ЗМІ. Вони йому наразі невідомими, а головнокомандувач Збройних Сил України, Валерій Залужний, не виносив подання про його звільнення.

В Офісі президента пояснили, що кадрова зміна сталася за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Щодо подальшого призначення Хоренка, то, за словами міністра оборони Рустема Умерова, він продовжить службу в Міністерстві оборони України. На запитання про те, чи намагався Хоренко зв'язатися з Офісом Президента для з'ясування ситуації щодо своєї відставки, він заявив, що не має доступу до таких контактів.

"Особи, відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на цей час такої інформації не дали", — додав військовий.

Відомо, що Віктор Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Наприкінці жовтня він розповів про деталі боїв на "Азовсталі", коли на допомогу оборонцям відправляли гелікоптери.