За словами російського президента, сучасне озброєння "забезпечить безпеку" і Москви, і Пекіна.

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Президент РФ Володимир Путін заявив про важливість військового співробітництва з Китаєм, але водночас поява альянсу в стилі Холодної війни нібито не планується. Про це повідомляє Sky News.

На зустрічі із заступником голови Центральної військової ради КНР Чжан Юсем Путін заявив, що співпраця між РФ і Китаєм у військовій сфері набуває дедалі важливішого значення.

За словами Путіна, сучасне озброєння "забезпечить безпеку" і Москви, і Пекіна. На цій зустрічі він також звинуватив НАТО у створенні напруженості в Азійсько-тихоокеанському регіоні. До Путіна 8 листопада китайський військовий чиновник також провів переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, що, на думку українського економіста Віталія Шафрана, Китай втратив від повномасштабного російського вторгнення в Україну сотні мільярдів. У галузі військово-промислового комплексу Піднебесна далеко не на першому місці, зауважив автор публікації, а інфляція та галузевий перерозподіл глобального попиту — не на користь КРН.

Також повідомлялося, що на думку експертів, Путін не збирається зупиняти війну проти України.

Ба більше, автори нещодавньої статті у виданні Foreign Affairs зазначали, що в інтересах Москви — розпалити конфлікт між Сербією і Косово, що тліє, та дестабілізувати становище на Балканах.