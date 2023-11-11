"Це інше життя": ЗМІ поспілкувалися з кінематографістами, які стали операторами БПЛА (фото)

За словами монтажера Івана Баннікова, спостереження за ворогом на екрані нагадує йому планування сцени за монтажним столом, оскільки потрібно "підібрати правильний ракурс".

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Життя оператора Ярослава Пілунського та монтажера Івана Баннікова раніше було тісно переплетене з кінематографом, однак після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вони вирішили стати операторами військових дронів. Про це йдеться в матеріалі The Guardian від 10 листопада.

Ярослав Пілунський є одним із засновників української асоціації кінематографістів-документалістів, яка розпочала свою діяльність під час протестів на Майдані 2013 року в Києві. Сам оператор родом із Криму. Після окупації півострова він шість днів провів у полоні в окупантів, де зазнавав тортур.

"Це інше життя: таке відчуття, ніби це було 10 років тому. Іноді я думаю: невже я все це вигадав? Можливо, це захисний механізм мозку", — згадує свою кар'єру в кіно Пілунський.

Ярослав Пілунський Фото: The Guardian

Напередодні повномасштабної війни Пілунський працював у Римі з великою міжнародною командою. Тоді його взаємодія з дронами обмежувалася польотами простих моделей для пошуку локацій для зйомки.

Після повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну і став на захист країни, відкинувши пропозицію стати оператором новинної камери.

"У мене четверо синів, двоє з них призовного віку. Я хочу, щоб це було зроблено швидше, щоб їм не довелося це робити", — розповів Пілунський.

Іван Банніков і Ярослав Пілунський Фото: The Guardian

У підрозділі Пілунського також служить монтажер і один з учасників "Вавилона 13" Іван Банніков. У розмові з журналістами він зазначив, що раніше навіть не міг подумати, що у світі є люди, здатні зробити те, що зробили російські окупанти.

"Коли ви дивитеся на ворога на екрані, це нагадує вам, коли ви плануєте сцену за монтажним столом — шукаєте кадр, потім реакцію. Тут те ж саме: ти шукаєш правильний ракурс", — сказав Банніков про свою роботу оператора дрона.

Іван Банніков Фото: The Guardian

Нагадаємо, 8 листопада Bild відвідав штаб операторів дронів ЗСУ на Донбасі. Журналісти поспілкувалися з двома бійцями підрозділу БПЛА ЗСУ, які мають секретний штаб у Дружківці.

Раніше, 7 листопада, стало відомо, що в комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пропонують збільшити кількість центрів підготовки операторів дронів. На думку члена комітету Ігоря Копитіна, Україна швидко відчує зміни, якщо реалізація цих планів не буде затягнута.