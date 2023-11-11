"Это другая жизнь": СМИ пообщались с кинематографистами, ставшими операторами БПЛА (фото)

По словам монтажера Ивана Банникова, наблюдение за врагом на экране напоминает ему планирование сцены за монтажным столом, так как нужно "подобрать правильный ракурс".

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Жизнь оператора Ярослава Пилунского и монтажера Ивана Банникова ранее была тесно переплетена с кинематографом, однако после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину они приняли решение стать операторами военных дронов. Об этом идет речь в материале The Guardian от 10 ноября.

Ярослав Пилунский является одним из основателей украинской ассоциаци кинематографистов-документалистов, которая начала свою деятельность во время протестов на Майдане 2013 года в Киеве. Сам оператор родом из Крыма. После оккупации полуострова он шесть дней провел в плену у оккупантов, где подвергался пыткам.

"Это другая жизнь: такое ощущение, как будто это было 10 лет назад. Иногда я думаю: неужели я все это придумал? Возможно, это защитный механизм мозга", — вспоминает свою карьеру в кино Пилунский.

Ярослав Пилунский Фото: The Guardian

Накануне полномасштабной войны Пилунский работал в Риме с большой международной командой. Тогда его взаимодействие с дронами ограничивалось полетами простых моделей для поиска локаций для сьемки.

После полномасштабного вторжения он вернулся в Украину и встал на защиту страны, отвергнув предложение стать оператором новостной камеры.

"У меня четверо сыновей, двое из них призывного возраста. Я хочу, чтобы это было сделано быстрее, чтобы им не пришлось это делать", — рассказал Пилунский.

Иван Банников и Ярослав Пилунский Фото: The Guardian

В подразделении Пилунского также служит монтажер и один из участников "Вавилона 13" Иван Банников. В разговоре с журналистами он отметил, что ранее даже не мог подумать, что в мире есть люди, способные сделать то, что сделали российские оккупанты.

"Когда вы смотрите на врага на экране, это напоминает вам, когда вы планируете сцену за монтажным столом – ищете кадр, затем реакцию. Здесь то же самое: ты ищешь правильный ракурс", — сказал Банников о своей работе оператора дрона.

Иван Банников Фото: The Guardian

Напомним, 8 ноября Bild посетил штаб операторов дронов ВСУ на Донбассе. Журналисты пообщались с двумя бойцами подразделения БПЛА ВСУ, которые имеют секретный штаб в Дружковке.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предлагают увеличить число центров подготовки операторов дронов. По мнению члена комитета Игоря Копытина, Украина быстро почувствует изменения, если реализация этих планов не будет затянута.