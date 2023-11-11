"Это другая жизнь": СМИ пообщались с кинематографистами, ставшими операторами БПЛА (фото)
По словам монтажера Ивана Банникова, наблюдение за врагом на экране напоминает ему планирование сцены за монтажным столом, так как нужно "подобрать правильный ракурс".
Жизнь оператора Ярослава Пилунского и монтажера Ивана Банникова ранее была тесно переплетена с кинематографом, однако после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину они приняли решение стать операторами военных дронов. Об этом идет речь в материале The Guardian от 10 ноября.
Ярослав Пилунский является одним из основателей украинской ассоциаци кинематографистов-документалистов, которая начала свою деятельность во время протестов на Майдане 2013 года в Киеве. Сам оператор родом из Крыма. После оккупации полуострова он шесть дней провел в плену у оккупантов, где подвергался пыткам.
"Это другая жизнь: такое ощущение, как будто это было 10 лет назад. Иногда я думаю: неужели я все это придумал? Возможно, это защитный механизм мозга", — вспоминает свою карьеру в кино Пилунский.
Накануне полномасштабной войны Пилунский работал в Риме с большой международной командой. Тогда его взаимодействие с дронами ограничивалось полетами простых моделей для поиска локаций для сьемки.
После полномасштабного вторжения он вернулся в Украину и встал на защиту страны, отвергнув предложение стать оператором новостной камеры.
"У меня четверо сыновей, двое из них призывного возраста. Я хочу, чтобы это было сделано быстрее, чтобы им не пришлось это делать", — рассказал Пилунский.
В подразделении Пилунского также служит монтажер и один из участников "Вавилона 13" Иван Банников. В разговоре с журналистами он отметил, что ранее даже не мог подумать, что в мире есть люди, способные сделать то, что сделали российские оккупанты.
"Когда вы смотрите на врага на экране, это напоминает вам, когда вы планируете сцену за монтажным столом – ищете кадр, затем реакцию. Здесь то же самое: ты ищешь правильный ракурс", — сказал Банников о своей работе оператора дрона.
Напомним, 8 ноября Bild посетил штаб операторов дронов ВСУ на Донбассе. Журналисты пообщались с двумя бойцами подразделения БПЛА ВСУ, которые имеют секретный штаб в Дружковке.
Ранее, 7 ноября, стало известно, что в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предлагают увеличить число центров подготовки операторов дронов. По мнению члена комитета Игоря Копытина, Украина быстро почувствует изменения, если реализация этих планов не будет затянута.