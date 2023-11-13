Цивільні поки не погодились на евакуацію з Авдіївського коксохіму, — МВА (відео, мапа)

За словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, поки люди не погоджуються на евакуацію з заводу і не зрозуміло, чому вони там сидять.

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Цивільних людей, які залишаються в укриттях на території Авдіївського коксохіму вчергове спробують вмовити евакуюватися. Про це 13 листопада розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Барабаша, немає пояснення, чому вони там знаходяться і не евакуюються.

"Поки люди не погоджуються на евакуацію. Не зрозуміло, чому вони там сидять. Я жодного адекватного пояснення від них не почув. Найближчими днями буде друга спроба їх вмовити. Сподіваюсь, люди приймуть рішення", — розповів голова МВА.

Барабаш розповів, що ЗС РФ продовжують проводити активні бойові дії у тому напрямку, де розташований Авдіївський коксохім, хоча від самого заводу вони ще далеко.

Також він зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити місто та кидають свої штурмові загони то на півночі, то на півдні від Авдіївки.

"Останні кілька днів вони (ЗС РФ — ред.) полізли на промку. Дуже багато особового складу вони кидають на штурми. Всі атаки, які ворог проводив, всі відбиті й лінія оборони тримається. Дуже непросто, дуже складно, але контрольовано", — розповів Віталій Барабаш.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 листопада 2023 року, на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Сили оборони завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ЗС РФ південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак.

Нагадаємо, 9 листопада експерт пояснив, навіщо ЗС РФ потрібна Авдіївка. На думку військового аналітика Івана Ступака, захоплення Авдіївки потрібне Москві, щоб під час президентської виборчої кампанії показати успіх армії РФ.