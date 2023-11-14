Мав відсидіти 20 років: організатор вбивства журналістки Політковської воює проти України, — ЗМІ

Колишній борець з організованою злочинністю та вбивця журналістки Сергій Хаджикурбанов отримав прізвисько "Рембо" — його стрімкій кар'єрі у лавах ЗС РФ дивуються навіть російські журналісти.

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Росіянин Сергій Хаджикурбанов, який мав відсидіти у колонії за вбивство опозиційної журналістки Анни Політковської, робить "успішну" кар'єру на війні в Україні. Влада РФ звільнила його з місця позбавлення волі і він воює майже рік. Чоловік вже давно не являється рядовим "зеком". Про деталі життєвого шляху убивці з РФ розповіли у Telegram-каналі Baza.

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У дописі вказується, що Хаджикурбанова звільнили з колонії в кінці 2022 року: саме тоді його відправили воювати на територію України у складі одного з підрозділів з колишніх ув'язнених. У складі цього підрозділу він провоював пів року і мав право звільнитись. Однак продовжив контракт і досі воює проти українців, пише Baza з посиланням на анонімного співрозмовника.

На війні в Україні ексзек, який раніше був російським "правоохоронцем", зробив кар'єру, розповіли у Telegram-каналі. Його перша посада — командир розвідників ЗС РФ. На цій посаді він "проникав у тил і виконував специфічні задачі". Після цього йому вдалось стати командиром батальйону.

Джерело, з яким спілкувались автори допису, зазначило, що подібне кар'єрне зростання говорить про особливості "здібності" росіянина. Хаджикурбанова порівняли з "Рембо" завдяки перетворенню з ув'язненого на командира.

"Щоб зеку від командира відділення дійти до комбата за пару місяців — потрібно реально бути Рембо", — цитує росЗМІ.

Убивство Політковської — деталі

Анна Політковська — російська опозиційна журналістка та правозахисниця, яку убили 7 жовтня 2006 року у Москві трьома пострілами у голову. Убивць шукали два роки, після чого на лаві підсудних у 2008 році опинились двоє росіян — Ібрагім та Джабраїл Махмудови. Суд спершу їх виправдав, повідомляли російські видання, але слідство продовжилось.

У 2009 році потрапив під суд Хаджикурбанов — до моменту арешту він працював в управлінні боротьби з оргзлочинністю Москви. Підозрювали, що він був організатором убивства. Крім нього на лаві підсудних опинились нові і старі підозрювані: брати Махмудови, Лом-Алі Гайтукаєв (кримінальний авторитет з Чечні), Дмитро Павлюченков (поліцейський).

Анна Політковська, російська журналістка Фото: Вікіпедія Сергій Хаджикурбанов, один з організаторів убивства Політковської Фото: Baza

Хаджикурбанов отримав вирок у 2014 році — його засудили на 20 років тюрми. Але, як свідчить допис неурядового росЗМІ, він не досидів до 2034 року, а пішов воювати в Україну. Яке звання у нього зараз та на якому відтинку фронту він воює, журналісти не повідомили.

Зазначимо, колишні російські ув'язнені, потрапивши на війну у складі ЗС РФ, далеко не усі роблять кар'єру, схожу на кар'єру Хаджикурбанова. Деякі з них складають зброю, здаються в полон і стають бійцями "Російського добровольчого корпусу". Зокрема, про подібні приклади ідеться у інтерв'ю, яке дав командир "РДК" Денис Нікітін.

Між тим практика мобілізації "зеків" з'явилась у ЗС РФ наприкінці 2022 року. Саме тоді власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив тур російськими колоніями і набирав підрозділи ув'язнених, які потім кидались на "м'ясні штурми" на різних ділянках фронту в Україні.