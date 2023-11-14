США схвалюють постачання озброєння Ізраїлю "в кожному конкретному випадку", — Держдеп

Представник американського відомства Стен Браун пояснив, що якщо не існує, як у випадку з Україною, прозорості в постачанні Ізраїлю зброї, то це тому, що військова допомога надається за різними схемами.

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На тлі інтенсивних авіаударів, що продовжуються, по Сектору Гази та зростання руйнувань після першого місяця війни між Ізраїлем і ХАМАСу в Держдепі заявили, що Сполучені Штати надають Ізраїлю зброю "в кожному конкретному випадку". Про це 13 листопада повідомило видання Defence One.

Головний заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стен Браун сказав, що постачання озброєнь завжди розглядаються Вашингтоном у кожному конкретному випадку, і Ізраїль не є винятком.

"Я не хочу випереджати дискусії про озброєння або про те, що ми робитимемо в майбутньому, як і зараз. Повторюся, наша позиція полягає в тому, що ми продовжуємо надавати підтримку", — заявив чиновник.

За його словами, адміністрація президента Джо Байдена не ставить жодних обмежень на використання Ізраїлем у конфлікті зброї американського виробництва. І навіть якщо є якісь претензії з боку американських оборонних фірм, то він про це нічого не знає.

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Водночас американські оглядачі зазначають, що деякі конгресмени стурбовані відсутністю прозорості в питанні про те, що саме вирушає в Ізраїль, оскільки Білий дім не розкриває кількість зброї та не надає звітів, які зазвичай публікуються щодо пакетів допомоги Україні.

Браун підкреслив, що така ситуація склалася через різні процеси надання військової допомоги. Наприклад, зброя, яка вирушає в Україну, надходить із запасів Міністерства оборони, тоді як зброю, яку має Ізраїль, він закуповував.

"Ми підтримуємо Ізраїль протягом багатьох років через програму іноземних військових продажів і через наше іноземне військове фінансування, де ми надаємо Ізраїлю близько 3,3 млрд доларів на рік на співпрацю в галузі безпеки, а також 500 млн доларів на рік на протиповітряну оборону", — підкреслив Браун.

За наявними даними, пишуть оглядачі, Пентагон передав Ізраїлю тисячі 155 мм артилерійських снарядів, призначених для України. Тому поки що неясно, чи зможе оборонно-промислова база Штатів упоратися з високим попитом на зброю.

Нагадаємо, радник президента США Джейк Салліван 13 листопада заявив, що інтереси Сполучених Штатів можуть постраждати, якщо конгресмени не схвалять виділення коштів на допомогу Україні. За його словами, Білий дім докладає всіх зусиль для того, щоб переконати як республіканців, так і демократів у Конгресі підтримати ініціативу.