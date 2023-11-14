Туреччина подала позов до МКС проти Нетаньягу через операцію в секторі Гази: подробиці

За словами адвокатів правлячої "Партії справедливості та розвитку", позов до суду складається з 23 сторінок. Вони хочуть домогтися відповідальності не тільки для ізраїльського прем'єра, а й інших нібито причетних.

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Туреччина подала до Міжнародного кримінального суду (МКС) позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Його звинувачують у "геноциді в секторі Газа". Про це написали адвокати правлячої турецької "Партії справедливості і розвитку" в соціальній мережі Х (колишній Twitter) 14 листопада.

"Сьогодні, представляючи совість громадян Турецької Республіки, ми подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі проти Гітлера ХХI століття, ізраїльського прем'єр-міністра Нетаньягу, який повинен постати перед судом за вчинений ним у секторі Газа геноцид і всі злочини проти людяності", — повідомив Метін Кюлюнк.

Загалом позов складається з 23 сторінок і подали його до МКС за допомогою Міністерства юстиції.

Окремо варто зазначити, що один з адвокатів назвав прем'єр-міністра Ізраїлю "Гітлером XXI століття", який нібито почав війну з ХАМАС після нападу бойовиків на країну 7 жовтня.

У результаті, продовжив Метін Кюлюнк, загинуло щонайменше 1400 осіб, що є "злочином проти людяності".

Позов проти Нетаньягу: позиція другого адвоката

Адвокат Мукахіт Бірінчі в соціальній мережі Х написав, що це стосується не тільки Беньяміна Нетаньягу, а й усіх причетних військових і політичних керівників держави.

"Ми виконуємо обов'язки, пов'язані з нашою релігією, приналежністю і громадянством, з натхненням, яке ми отримали від наших предків. Ми відкрито заявляємо, що стежитимемо за цією справою, включно з розслідуванням, яке може бути розпочато в Міжнародному кримінальному суді", — додав адвокат.

Прем'єр-міністр Ізраїлю та його представники жодним чином не прокоментували цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передрік швидкий кінець кар'єри Беньяміна Нетаньягу. Він розкритикував Ізраїль за його операції в секторі Газа та операції проти ХАМАС.