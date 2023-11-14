Турция подала иск в МУС против Нетаньяху из-за операции в секторе Газа: подробности

По словам адвокатов правящей "Партии справедливости и развития", иск в суд состоит из 23 страниц. Они хотят добиться ответственности не только для израильского премьера, но и других якобы причастных.

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Турция подала в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют в "геноциде в секторе Газа". Об этом написали адвокаты правящей турецкой "Партии справедливости и развития" в социальной сети Х (бывш. Twitter) 14 ноября.

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера ХХI века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", — сообщил Метин Кюлюнк.

Всего иск состоит из 23 страниц и подали его в МУС при помощи Министерства юстиции.

Отдельно стоит отметить, что один из адвокатов назвал премьер-министра Израиля "Гитлером XXI века", который якобы начал войну с ХАМАС после нападения боевиков на страну 7 октября.

В результате, продолжил Метин Кюлюнк, погибло минимум 1400 человек, что является "преступлением против человечности".

Иск против Нетаньяху: позиция второго адвоката

Адвокат Мукахит Биринчи в социальной сети Х написал, что это касается не только Биньямина Нетаньяху, но и всех причастных военных и политических руководителей государства.

"Мы выполняем обязанности, связанные с нашей религией, принадлежностью и гражданством, с вдохновением, которое мы получили от наших предков. Мы открыто заявляем, что будем следить за этим делом, включая расследование, которое может быть начато в Международном уголовном суде", — добавил адвокат.

Премьер-министр Израиля и его представители никак не прокомментировали этот инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек скорый конец карьеры Биньямина Нетаньяху. Он раскритиковал Израиль за его операции в секторе Газа и операции против ХАМАС.