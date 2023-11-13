"Не будет тебе процветания": Эрдоган предрек скорый конец карьеры Нетаньяху

Лидер Турции раскритиковал Израиль из-за его операции в секторе Газа и операции против ХАМАС.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подходит к концу. Об этом он сказал на церемонии открытия города социальных служб Дарюлацезе в Стамбуле, сообщает турецкое издание TRT Haber.

В своем выступлении турецкий лидер начал критиковать Израиль из-за его операции в секторе Газа и операции против ХАМАС.

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"Эй, Нетаньяху, это твои лучшие дни. Вас ждут разные дни. Те младенцы, дети 3-5 лет, завернутые в саванну. Их проклятия не дадут тебе процветания. Нетаньяху, знай это, ты уходишь, ты уходишь, ты уходишь. Не снимай проклятие угнетенного медленно", — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что Турция продемонстрировала солидарность с палестинским народом на саммите в Эр-Рияде и будет добиваться прекращения военной операции в Газе.

Напомним, что Фокус писал, какие выгоды получит Эрдоган от войны в Газе. Последние 20 лет Турция пыталась выйти на глобальный уровень мирового влияния, однако война в Израиле показала, что Анкара осталась маргинальным игроком

Ранее сообщалось, как Эрдоган хочетизменить будущее Турции, используя войну в Израиле.