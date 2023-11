Троянский конь НАТО: в Конгрессе США возмущены Эрдоганом за его отношение к ХАМАС

По мнению американского аналитика Джонатана Шанцера, после высказывания турецкого лидера в поддержку палестинских боевиков у США есть все необходимое, чтобы объявить Турцию спонсором терроризма.

Члены Конгресса США возмущены заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ХАМАС не является террористической организацией. По мнению Джонатана Шанцера из американского аналитического центра Foundation for the Defense of Democracies (FDD), несмотря на недовольство американских конгрессменов Турция имеет особый статус в НАТО, но может оказаться его "троянским конем". Об этом говорится в материале польского издания Interia.

Шанцер отметил, что Турция по-прежнему пользуется особым статусом в Вашингтоне из-за своей роли в НАТО и "веры в то, что она может быть частью антироссийского блока. Но ценность Анкары в этом отношении сомнительна, так как Турция является убежищем для таких группировок как ХАМАС.

Аналитик считает, что после выступлений Эрдогана Вашингтон может немедленно ввести санкции против конкретных физических и юридических лиц в Турции в связи с деятельностью ХАМАС в стране. Но хотя в Конгрессе и недовольны Эрдоганом, пока неясно, как это недовольство будет выражено на законодательном уровне.

"У Америки есть все необходимое, чтобы объявить Турцию спонсором терроризма. Если Вашингтон сочтет нужным, для этого есть доказательства. Турция, безусловно, отвечает этим критериям". — добавил Шанцер.

По его словам, США также могут начать оказывать давление на НАТО с целью создания механизма выхода стран из Альянса, хотя это не обязательно будет применяться немедленно.

"В ближайшее время Турция почувствует давление со стороны США. Проблема ХАМАСа станет огромной головной болью для Эрдогана. Однако я подозреваю, что он найдет способ внести лишь минимальные изменения и по-прежнему пользоваться поддержкой на Капитолийском холме ", — подчеркнул Шанцер.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 28 октября дал приказ отозвать послов из Турции, после заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Израиль выступает "оккупантом" Сектора Газа. Глава израильского МИД подчеркнул, после слов турецкого лидера еобходимо провести переоценку отношений между Израилем и Турцией.