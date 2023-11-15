ЗС РФ втратили першу БМП-1У "Шквал", яку захопили під час війни в Грузії (фото)

БМП-1У "Шквал" — це українська модернізація радянської машини, яку розробили в кінці 1990-х років. У 2007 році 15 машин передали в Грузію, які потім захопили російські окупанти.

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Під час чисельних штурмів російських військ Авдіївки було втрачено БМП-1У "Шквал". Ці машини РФ захопила під час вторгнення в Грузію у 2008 році. Про це повідомляє підрозділ ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади.

На опублікованих кадрах військових показали знищення російських окупантів, які укривались від українських дронів. Один із солдатів стояв біля корпусу від БМП-1У "Шквал". Кадри стали першою підтвердженою втратою трофейної БМП.

Окрім цього на фото помітно, що росіяни замінили українську 30-мм гармату 3ТМ-1 на російську 2А72. Це можна помітити по відсутності допоміжної опори ствола.

Бойовий модуль від БМП

Що відомо про БМП-1У "Шквал"

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Армія США показала концепт БМП майбутнього XM30

БМП-1У "Шквал" — це українська модернізація радянського БМП. Її розробили в кінці 1990-х роках у Науково-технічному центрі артилерійсько-стрілецького озброєння міста Києва. Дебютувала новинка на параді 24 серпня 2001 року. БМП оснастили протитанковими керованими ракетами. Замінили гармату, засоби прицілювання та наведення, а також двигун.

БМП-1У "Шквал" у ЗС РФ

Відомо, що БМП-1У "Шквал" надходили на озброєння Грузії. Під час вторгнення РФ у 2008 році окупанти захопили 15 БМП-1У "Шквал", які Україна передала у 2007 році.

У вересні 2023 року в соціальних мережах розповсюдили відео, в якому окупанти показали БМП-1У "Шквал" в своєму арсеналі. На той момент було невідомо, чи використовують ЗС РФ грузинські БМП в боях проти України.

Нагадаємо, 13 листопада ЗМІ писали, що Україна не отримає французькі броньовики Bastion. Їх передали Вірменії.

12 жовтня бійці ЗСУ показали рідкісну машину БМП-1ТС на передовій.