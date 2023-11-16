Самі шахраї і корупціонери: в Держдумі невдоволені "керівництвом" на окупованих територіях

Депутат Держдуми Олексій Журавльов уперше визнав, що українці зіткнулися з жахами війни, а керувати захопленими територіями призначають сумнівних людей.

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У Держдумі визнали, що у керівництві окупованих територій України працюють шахраї та корупціонери. Про це пише російське видання The Moscow Times.

Повідомляється, що депутат Держдуми Олексій Журавльов уперше визнав, що українці зіткнулися з жахами війни, а керувати захопленими територіями призначають сумнівних людей. При цьому він стверджує, що на окупованих територіях підтримують Путіна та РФ 90% опитуваних жителів.

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Депутат говорить, що покращень до закінчення війни чекати не доводиться, а влада РФ призначає на керівні посади в окупованих регіонах сумнівних осіб.

Журавльов вважає, що серед призначенців є корупціонери та шахраї.

"Як тільки в регіони прийде нормальне мирне життя — налагодимо господарство, розберемося з корупціонерами та шахраями", — вважає Журавльов.

Нагадаємо, що у ГУР підтвердили загибель колаборанта Філіпоненка в Луганську. Рух опору допоміг провести спецоперацію з його усунення.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада екснардеп Олег Царьов дав перше інтерв'ю після замаху. Колаборант розповів, що почувається добре, і він уперше вийшов на вулицю після замаху.