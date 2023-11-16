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ЗС РФ активізувалися: у ГВА розповіли, яка зараз ситуація в Авдіївці

ВС РФ
Ворог знову активізувався в районі Авдіївки

За словами начальника адміністрації Віталія Барабаша, на цьому напрямку ЗС РФ ведуть штурмові дії із застосуванням броньованої та колісної техніки. За добу відбувається близько 30 масованих обстрілів.

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В останні кілька днів діяльність російських військ знову посилилася на Авдіївському напрямку. Наразі обстановка в районі промислової зони міста загострюється. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Дуже гаряче. Дійсно в останні кілька днів ворог знову активізувався. Здебільшого на напрямку "промки". Веде там штурмові дії із застосуванням броньованої та колісної техніки. Штурмує по флангах — з півдня, з півночі поменше активності. Але все одно застосовує піхоту майже цілодобово. Ну і звісно б'ють — цілодобово по позиціях навколо міста і по самому місту", — розповів він.

Згідно зі словами Барабаша, протягом останньої доби на території громади відбулося приблизно 30 масованих обстрілів.

"Ну і авіабомбові, авіаракетні удари, звичайно. На жаль, я вже не пам'ятаю добу, коли їх не було. Щодоби вони б'ють по місту. В основному по багатоповерховій забудові. За вчора 12 таких ударів сталося", — додав глава ГВА.

Нагадаємо, 9 листопада полковник ЗСУ в запасі заявив, що ЗС РФ точно не зможуть захопити Авдіївку в осінньо-зимовий період. За словами Романа Свитана, третьої хвилі наступу противника на Авдіївському напрямку може не бути через погіршення погодних умов. Це затягнеться щонайменше до весни.

2 листопада повідомлялося, що аналітики окреслили ключові аспекти оборони Авдіївки. Запеклі бої та спроби ЗС РФ, незважаючи на великі втрати, оточити українські сили в районі Авдіївки, свідчать про важливість цієї ділянки фронту для російського командування. На думку експертів, Авдіївка — це ворота в Донецьк і важливий оперативний і політичний пункт.