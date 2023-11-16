ВС РФ активизировались: в ГВА рассказали, какая сейчас ситуация в Авдеевке

По словам начальника администрации Виталия Барабаша, на данном направлении ВС РФ ведут штурмовые действия с применением бронированной и колесной техники. За сутки происходит около 30 массированных обстрелов.

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В последние несколько дней деятельность российских войск снова усилилась на Авдеевском направлении. В настоящее время обстановка в районе промышленной зоны города накаляется. Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Очень горячо. Действительно в последние несколько дней враг снова активизировался. В основном на направлении "промки". Ведет там штурмовые действия с применением бронированной и колесной техники. Штурмует по флангам — с юга, с севера поменьше активности. Но все равно применяет пехоту почти круглосуточно. Ну и конечно бьют — круглосуточно по позициям вокруг города и по самому городу", — рассказал он.

Согласно словам Барабаша, в течение последних суток на территории общины произошло примерно 30 массированных обстрелов.

"Ну и авиабомбовые, авиаракетные удары, конечно. К сожалению, я уже не помню сутки, когда их не было. Каждые сутки они бьют по городу. В основном по многоэтажной застройке. За вчера 12 таких ударов произошло", — добавил глава ГВА.

Напомним, 9 ноября полковник ВСУ в запасе заявил, что ВС РФ точно не смогут захватить Авдеевку в осенне-зимний период. По словам Романа Свитана, третьей волны наступления противника на Авдеевском направлении может не быть из-за ухудшения погодных условий. Это затянется минимум до весны.

2 ноября сообщалось, что аналитики обозначили ключевые аспекты обороны Авдеевки. Ожесточенные бои и попытки ВС РФ, несмотря на большие потери окружить украинские силы в районе Авдеевки, свидетельствуют о важности этого участка фронта для российского командования. По мнению экспертов, Авдеевка — это ворота в Донецк и важный оперативный и политический пункт.