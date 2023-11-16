Виявили вогнестрільні та рублені рани: у Олешках найманці ПВК "Ведмеді" убили українця, — росЗМІ

Окупаційна влада арештувала підозрюваного, який приїхав на Херсонщину з Новосибірської області, здолавши майже 3 тис. км. Чоловік входив у склад підрозділу ЗС РФ, яке може завдавати артилерійські удари по українських позиціях.

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Росіянин з ПВК "Ведмеді" закатував цивільного українця у селі Олешки у тимчасово окупованій Херсонській області. На тілі убитого виявили рублені та вогнепальні поранення. Про черговий злочин окупантів розповіло неурядове росЗМІ Astra у Telegram-каналі.

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Вказується, що убитого звали Валерій Хайдаров. Сусіди виявили його тіло на вулиці Октябрській в Олешках, ідеться у дописі, у якому росЗМІ посилається на дані, отримані від місцевих жителів. Пізніше за підозрою у вбивстві Хайдарова затримали росіянина з прізвищем Яценка — ім'я не вказано.

Яценко — 30-річний найманець ПВК "Ведмеді", який прибув в Україну з Новосибірської області РФ, розташованої за 2700 км від україно-російського кордону.

Згідно з даними медіа, підозрюваний спершу вдарив українця сокирою по голові. Потім — добив чергою з автомата. Коли саме відбулась подія, не уточнюється, але допис росЗМІ опублікований 16 листопада.

Подія у Олешках - деталі злочину ЗС РФ Фото: Скриншот

Події у Херсонській області — деталі убивства у Олешках

Зазначимо, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо на сьогодні не підтвердив надзвичайну подію в Олешках. Останній його допис — пояснення, яким чином Сили оборони України змогли закріпитись в Кринках під Новою Каховкою.

Між тим розслідувачі порталу "Радіо Свобода. Росія" у травня 2023 року розповідали про діяльність найманців ПВК "Ведмеді" в Україні. Розслідувачі з'ясували, що найманці приписані до в/ч 35555 і ними опікується ПВК "Редут". Бойовики себе називають "Окремий батальйон спеціального призначення "Ведмеді". Певний час вони базувались в Криму — проходили підготовку на полігонах. Потім їх відправили тримати позиції у Скадовськ на півдні окупованого лівобережжя Херсонщини.

Найманці РФ біля села Перевальне в Криму у жовтні 2022 року Фото: Радіо Свобода

У мережі також можна відшукати Telegram-канал, підписаний "81-ая бригада медведей". Росіяни не повідомляли про інцидент в Олешках. Один з останніх прикметних дописів — від 8 листопада. Того дня російські найманці згадали загиблих — "джедая, чеха, кабана, большого" — і відправили, навіть не прицілюючись, близько десяти снарядів у напрямку позицій Сил оборони. Якщо це дійсно підрозділ, про який писав портал "Радіо Свобода", то вони обстріляли правобережжя Херсонщини, яке вдень і вночі потерпає від ударів ЗС РФ.

16 листопада ЗС РФ посеред білого дня обстріляли Херсон, раніше повідомляв Фокус. Росіяни поцілили посеред проїжджої частини і пошкодили громадський транспорт, заявили у Херсонській ОВА. Вказується, що є загиблі та поранені. 14 листопада від російського обстрілу Херсона постраждало двомісячне немовля: дитина у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.

Між тим голова Офісу президента Андрій Єрмак офіційно підтвердив, що Сили оборони закріпились на лівобережжі Херсонщини. Тоді ж у росЗМІ опублікували деталі ситуації: ЗСУ перерізали дорогу, якою йшли снаряди для ЗС РФ на Кінбурнській косі.