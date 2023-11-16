Обнаружили огнестрельные и рубленые раны: в Алешках наемники ЧВК "Медведи" убили украинца, — росСМИ

Оккупационные власти арестовали подозреваемого, который приехал на Херсонщину из Новосибирской области, преодолев почти 3 тыс. км. Мужчина входил в состав подразделения ВС РФ, которое может наносить артиллерийские удары по украинским позициям.

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Россиянин из ЧВК "Медведи" замучил гражданского украинца в селе Олешки во временно оккупированной Херсонской области. На теле убитого обнаружили рубленые и огнестрельные ранения. Об очередном преступлении оккупантов рассказало неправительственное росСМИ Astra в Telegram-канале.

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Масштабные операции ВСУ: в ISW рассказали о ситуации на левом берегу Херсонской области

Указывается, что убитого звали Валерий Хайдаров. Соседи обнаружили его тело на улице Октябрьской в Олешках, говорится в сообщении, в котором росСМИ ссылается на данные, полученные от местных жителей. Позже по подозрению в убийстве Хайдарова задержали россиянина с фамилией Яценко — имя не указано.

Яценко — 30-летний наемник ЧВК "Медведи", который прибыл в Украину из Новосибирской области РФ, расположенной в 2700 км от украино-российской границы.

Согласно данным медиа, подозреваемый сначала ударил украинца топором по голове. Затем — добил очередью из автомата. Когда именно произошло событие, не уточняется, но сообщение росСМИ опубликовано 16 ноября.

Событие в Алешках — детали преступления ВС РФ Фото: Скриншот

События в Херсонской области — детали убийства в Олешках

Отметим, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо на сегодня не подтвердил чрезвычайное происшествие в Олешках. Последнее его сообщение — объяснение, каким образом Силы обороны Украины смогли закрепиться в Крынках под Новой Каховкой.

Между тем расследователи портала "Радио Свобода. Россия" в мае 2023 года рассказывали о деятельности наемников ЧВК "Медведи" в Украине. Расследователи выяснили, что наемники приписаны к в/ч 35555 и ими занимается ЧВК "Редут". Боевики себя называют "Отдельный батальон специального назначения "Медведи". Некоторое время они базировались в Крыму — проходили подготовку на полигонах. Затем их отправили держать позиции в Скадовск на юге оккупированного левобережья Херсонщины.

Наемники РФ возле села Перевальное в Крыму в октябре 2022 года Фото: Радіо Свобода

В сети также можно отыскать Telegram-канал, подписанный "81-я бригада медведей". Россияне не сообщали об инциденте в Алешках. Одно из последних примечательных сообщений — от 8 ноября. В тот день российские наемники вспомнили погибших — "джедая, чеха, кабана, большого" — и отправили, даже не прицеливаясь, около десяти снарядов в направлении позиций Сил обороны. Если это действительно подразделение, о котором писал портал "Радио Свобода", то они обстреляли правобережье Херсонщины, которое днем и ночью страдает от ударов ВС РФ.

16 ноября ВС РФ посреди белого дня обстреляли Херсон, ранее сообщал Фокус. Россияне попали посреди проезжей части и повредили общественный транспорт, заявили в Херсонской ОГА. Указывается, что есть погибшие и раненые. 14 ноября от российского обстрела Херсона пострадал двухмесячный младенец: ребенок в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак официально подтвердил, что Силы обороны закрепились на левобережье Херсонщины. Тогда же в росСМИ опубликовали детали ситуации: ВСУ перерезали дорогу, по которой шли снаряды для ВС РФ на Кинбурнской косе.