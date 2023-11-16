Ізраїльські "плюшеві ведмедики" наступають на ХАМАС: що відомо про машини Caterpillar D9 (фото)

Важкі броньовані бульдозери Caterpillar D9 IDF можуть очищати напрямок руху ізраїльської піхоти від мін і саморобних вибухових пристроїв, робити проломи в будівлях, а також створювати насипи та укриття.

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Ізраїльська армія просувається в секторі Гази, використовуючи бронетанкові війська, в авангарді яких перебувають відомі танки Merkava. Але їхні дії завжди підтримуються інженерними військами, які оснащені броньованими бульдозерами Caterpillar D9 IDF, іронічно названими на івриті Doobi (плюшевий ведмедик). Про ці машини розповіли 16 листопада оглядачі Defensa.

Caterpillar D9 IDF є одним із ключових елементів нинішнього наступу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проти терористів угруповання ХАМАС у секторі Газа.

Операція ізраїльських сил характеризується повільним, але неухильним просуванням на північ сектору Гази, включно з його столицею. На цьому шляху трапляються велика кількість тунелів, у яких ховаються терористи ХАМАС — там же розміщені їхні командні центри, системи озброєння тощо.

Використання броньованих бульдозерів у таких умовах складно переоцінити, оскільки "плюшеві ведмедики" велетенськими ковшами очищають напрямок руху від мін і саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Крім того, Caterpillar D9 IDF швидко й ефективно зводять зі щебеню або піску бруствери для запобігання прямому обстрілу з боку палестинської техніки й особливо піхоти. Також бульдозери необхідні для руйнування невеликих будівель або пролому у великих будівлях, щоб впустити бронетранспортери та, опинившись усередині, розвернути піхоту, не піддаючи її небезпечному снайперському вогню.

Броньований бульдозер Caterpillar D9 IDF ізраїльської армії

Машини D9 IDF виробляє американська фірма Caterpillar. По суті це цивільний варіант бульдозера, але з важкою бронею, необхідною для застосування в бойових умовах. Техніка має броньоване скло, а також решітки від підриву гранат, РПГ або СВУ, які так широко використовуються терористами і бойовиками на Близькому Сході.

Броньований бульдозер Caterpillar D9 IDF ізраїльської армії

Бульдозером масою 71 тони керують двоє військовослужбовців, водій і командир, які перебувають у броньованій кабіні, оснащеній куленепробивним склом для захисту від снайперського і кулеметного вогню. Ще 2019 року компанія Elbit Systems виграла контракт на встановлення на D9 IDF системи активного захисту Iron Fist, таким чином машина додатково захищена від пострілів РПГ або інших протитанкових систем, якими часто користуються бойовики ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що бойові дії в секторі Газа мають усі підводні камені, які тільки може очікувати солдат в умовах міської забудови. Як розповіли в The New York Times, в анклаві бойовики ХАМАС з 2007 року побудували величезні тунелі, які простягаються по всьому сектору Гази.