Израильские "плюшевые мишки" наступают на ХАМАС: что известно о машинах Caterpillar D9 (фото)

Тяжелые бронированные бульдозеры Caterpillar D9 IDF могут очищать направление движения израильской пехоты от мин и самодельных взрывных устройств, делать проломы в зданиях, а также создавать насыпи и укрытия.

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Израильская армия продвигается в секторе Газа используя бронетанковые войска в авангарде которых находятся известные танки Merkava. Но их действия всегда поддерживаются инженерными войсками, которые оснащены бронированными бульдозерами Caterpillar D9 IDF, иронично названными на иврите Doobi (плюшевый мишка). Об этих машинах рассказали 16 ноября обозреватели Defensa.

Caterpillar D9 IDF являются одним из ключевых элементов нынешнего наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против террористов группировки ХАМАС в секторе Газа.

Операция израильских сил характеризуется медленным, но неуклонным продвижением на север сектора Газа, включая его столицу. На этом пути встречаются большое количество туннелей, в которых скрываются террористы ХАМАС — там же размещены их командные центры, системы вооружения и т.д.

Использование бронированных бульдозеров в таких условиях сложно переоценить, поскольку "плюшевые мишки" гигантскими ковшами очищают направление движения от мин и самодельных взрывных устройств (СВУ).

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Кроме того Caterpillar D9 IDF быстро и эффективно возводят из щебня или песка брустверы для предотвращения прямого обстрела со стороны палестинской техники и особенно пехоты. Также бульдозеры необходимы для разрушения небольших зданий или пролома в больших строениях, чтобы впустить бронетранспортеры и, оказавшись внутри, развернуть пехоту, не подвергая ее опасному снайперскому огню.

Бронированный бульдозер Caterpillar D9 IDF израильской армии

Машины D9 IDF производятся американской фирмой Caterpillar. По сути это гражданский вариант бульдозера, но с тяжелой броней, необходимой для применения в боевых условиях. Техника имеет бронированные стекла, а также решетки от подрыва гранат, РПГ или СВУ, так широко используемых террористами и боевиками на Ближнем Востоке.

Бронированный бульдозер Caterpillar D9 IDF израильской армии

Бульдозер массой 71 тонн управляется двумя военнослужащими, водителем и командиром, которые находятся в бронированной кабине, оснащенной пуленепробиваемым стеклом для защиты от снайперского и пулеметного огня. Еще в 2019 году компания Elbit Systems выиграла контракт на установку на D9 IDF системы активной защиты Iron Fist, таким образом машина дополнительно защищена от выстрелов РПГ или других противотанковых систем, которыми часто пользуются боевики ХАМАС.

Ранее сообщалось, что боевые действия в секторе Газа имеют все подводные камни, которые только может ожидать солдат в условиях городской застройки. Как рассказали в The New York Times, в анклаве боевики ХАМАС с 2007 года построили огромные тоннели, которые простираются по всему сектору Газы.